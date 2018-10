Cinema | giovani madoniti fanno un film sul sindacalista Li Puma

Sconti in sala e per i giovani bus e ticket gratis per la Festa del Cinema di Roma : Nel Lazio a partire dal 10 ottobre e fino al prossimo agosto il mercoledì il Cinema sarà scontato fino al 50% per tutti, e i ragazzi tra i 18 e i 26 anni che vivono nelle province potranno arrivare ...

Regione e Cotral portano i giovani del Lazio alla Festa del Cinema : ... presentato oggi dal Presidente Nicola Zingaretti con la Fondazione cinema per Roma e l'ANEC Lazio si potenziano le iniziative di sostegno ad un comparto fondamentale per la cultura e l'economia ...

Cinema - che passione : come produrre il tuo cortometraggio con il concorso europeo per giovani registi : Chi sogna di seguire le orme di Federico Fellini e fare della passione per il Cinema un vero e proprio lavoro può partecipare al concorso europeo per giovani registi, che dà la possibilità agli aspiranti maghi della cinepresa, di età compresa tra i 18 e i 31 anni, di vincere 7500 euro per realizzare un cortometraggio. Ecco come iscriversi.Continua a leggere