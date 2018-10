Ciclone tropicale Leslie colpisce il Portogallo | gravi black-out | centinaia di alberi

Zorbas : Ciclone simil tropicale domani sfiorera' il sud. Violente mareggiate in Sicilia e Calabria : ciclone tropicale Zorbas a breve nel mar Ionio, massima attenzione alle mareggiate al sud. La sentenza definitiva è giunta stamattina : il ciclone simil - tropicale Zorbas che a breve si formerà tra...

Meteo : a breve Ciclone simil-tropicale Zorbas nel Mediterraneo - allerta massima in Grecia : Confermato il ciclone tropicale (TLC) Zorbas nel Mediterraneo . Colpirà la Grecia . Meteo / Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita negli ultimi giorni ed ormai ci siamo : tra stasera e domani...

Giappone : Ciclone tropicale Jebi mette in ginocchio Osaka. Ruota panoramica in balia del vento [VIDEO] : Jebi mette in ginocchio il Giappone. Tanti danni e vittime a Osaka. Il video della Ruota panoramica. Si sta pian piano placando la furia del tifone Jebi sul Giappone occidentale, proprio mentre è...