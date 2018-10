Ciclismo – Ritiro Pellizotti | Nibali ed il suo pensiero social per Franco | “ad Maiora

Ciclismo – Gp Beghelli : caduta per Mikel Landa - lo spagnolo costretto al ritiro : Che colpo per Mikel Landa: lo spagnolo della Movistar costretto al ritiro al Gp Beghelli 2018 Non c’è pace per Mikel Landa: lo spagnolo della Movistar, ancora non in perfetta forma dall’infortunio procuratosi al Tour de France, a causa di una brutta caduta, è perseguitato dalla sfortuna. A pochi km dalla partenza del Gp Beghelli 2018, attualmente in corso, Landa è stato protagonista di una nuova caduta, che lo ha costretto al ...

Ciclismo – Ma quale ritiro! Valverde punta lontano dopo il titolo mondiale : “ecco qual è il mio obiettivo” : Alejandro Valverde si ritira? dopo il titolo mondiale molti pensavano che il corridore spagnolo all’età di 38 anni avrebbe detto addio al Ciclismo, ma le sue ultime dichiarazioni si muovono nella direzione opposizione dopo il titolo mondiale, Alejandro Valverde è più gasato che mai. Il ciclista spagnolo, che ieri è giunto primo sul traguardo della tappa della prova in linea dei Mondiali di Innsbruck 2018, all’età di 38 anni ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Brutta caduta per Barguil : il francese costretto al ritiro [VIDEO] : Warren Barguil è caduto durante la prova in linea elite dei campionati del mondo di Ciclismo 2018, il ciclista francese vittima di una banale caduta in curva Warren Barguil, ciclista della formazione francese, a 104 chilometri dal traguardo della prova in linea elite del Mondiale di Ciclismo 2018 è caduto. Il corridore, che avrebbe potuto rappresentare una pedina importante per la gara Julian Alaphilippe, è scivolato in curva ed è caduto ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Momenti di svago nel ritiro azzurro : scatta il 2vs2 a… biliardino [FOTO] : Il raduno della Nazionale italiana di Ciclismo in vista della gara di domenica ai Mondiali di Innsbruck 2018 inizia col sorriso: a Torbole una sfida 2vs2 a biliardino I Mondiali di Ciclismo 2018 sono iniziati ormai da qualche giorno, ad Innsbruck, ma il giorno più atteso è domenica, quando gli uomini elite si sfideranno per la prova in linea (QUI il PERCORSO). L’Italia, in attesa di trasferirsi in Austria, è attualmente in raduno ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Italia in ritiro sulla sponda nord del Lago di Garda : La marcia di avvicinamento dell’Italia ai Mondiali 2018 passerà anche dal Trentino. Gli azzurri di Davide Cassani hanno scelto la sponda nord del Lago di Garda, dal 24 al 27 settembre, per svolgere il loro ritiro in vista della kermesse iridata di Innsbruck. In particolare, il luogo prescelto è Torbole sul Garda. Al momento gli azzurri convocati sono undici, ma uno sarà tagliato dopo il raduno di Torbole: saranno in otto ad affrontare la ...

Europei Ciclismo 2018 – Clamoroso ritiro di uno dei favoriti - Sagan saluta le speranze di vittoria : Peter Sagan si ritira: agli Europei di ciclismo su strada il francese abbandona la gara Peter Sagan, partito come uno dei favoriti per il titolo degli Europei di ciclismo 2018 che si stanno tenendo a Glasgow, si è ritirato dalla corsa. Il campione del mondo in carica, a circa 100 chilometri dall’arrivo, ha rinunciato all’inseguimento ed ha deciso successivamente ad una caduta di ritirasi. Il francese non ha mostrato una buona ...