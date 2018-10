Ciclismo | Olimpiadi Giovanili 2018 | Italia sesta al femminile dopo la seconda giornata

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel Ciclismo. Azzurri protagonisti anche nel golf - nel basket 3×3 e nel kiteboard : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel Ciclismo. Atletica per stupire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’Atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia terza dopo la prima prova al femminile della gara combinata : prima prova della particolare gara combinata per quanto riguarda il Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 in quel di Buenos Aires. Oggi è andata in scena la cronometro sia al maschile che al femminile, con le squadre Italiane al via. Molto bene le azzurre tra le donne: la figlia d’arte Sofia Colinelli e Giada Specia terminano il primo giorno sul podio virtuale. terza piazza alle spalle di Danimarca (9:34.11 sul percorso di 7,1 chilometri) ...

Ciclismo - calcio a 5 - softball e le Olimpiadi giovanili : un superweekend su Repubblica Tv Sport : Da lunedì 8 a giovedì 18 ottobre, Repubblica Tv Sport trasmetterà il meglio dei Giochi Under 18 di Buenos Aires. In diretta tutte le finali con gli Azzurri protagonisti, spesso a tarda serata viste ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali sceglie le ultime corse dell’anno. Lo Squalo tra Emilia e Lombardia - proiettato verso Giro d’Italia 2019 e Mondiali-Olimpiadi 2020 : Vincenzo Nibali ha dovuto alzare bandiera bianca durante i Mondiali corsi domenica scorsa a Innsbruck, lo Squalo si è staccato sull’ultima salita di Igls e non è riuscito a lottare per la conquista della maglia iridata, il suo grande obiettivo stagionale. Il messinese ha pagato a caro prezzo l’infortunio subito al Tour de France quando è caduto sull’Alpe d’Huez per colpa di uno spettatore: la frattura della decima ...

Ciclismo - Alejandro Valverde non si ferma e punta alle Olimpiadi : “Voglio correre fino a Tokyo 2020” : Ieri Alejandro Valverde ha centrato finalmente il suo grande obiettivo, conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali di Ciclismo. Il murciano, a 38 anni, avrebbe potuto chiudere così la carriera, lasciando a tutti i suoi tifosi l’immagine della vittoria più bella. Ma non sarà così, perché El Imbatido non ha intenzione di ritirarsi ed è pronto ad essere ancora protagonista nelle prossime stagioni. Lo spagnolo infatti punta ad arrivare alle Olimpiadi ...

Percorso Olimpiadi Tokyo 2020 Ciclismo : tracciato per scalatori puri - c’è il Monte Fuji. Occasione per i big da gare a tappe : Terminato il Mondiale di Innsbruck, uno dei più duri dell’ultimo ventennio, si inizia già a pensare al prossimo appuntamento per scalatori: se la rassegna iridata dello Yorkshire sarà dedicata agli uomini da classiche, le Olimpiadi di Tokyo invece presenteranno un Percorso ideale per i big da gara a tappe. Resistenza, forza in salita e tanta classe serviranno a colui che si aggiudicherà la medaglia d’oro a Cinque Cerchi. Andiamo a ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali ripartirà più forte di prima. Giro d’Italia 2019 e Olimpiadi di Tokyo 2020 nel mirino : Per carattere non lo ammetterà mai. Ma Vincenzo Nibali sta soffrendo come un’anima in pena. Doveva essere il suo anno, il suo Mondiale. Ha vinto tutto il 33enne messinese: Giro d’Italia (2 volte), Tour de France e Vuelta di Spagna, oltre a Classiche Monumento come Milano-Sanremo e Giro di Lombardia (2). Una carriera già leggendaria, unico corridore nel Nuovo Millennio capace di trionfare sia nelle grandi corse a tappe sia nelle corse ...

Ciclismo su pista - Dino Salvoldi : “Italia senza dimora. Emigreremo per preparare le Olimpiadi. Con le ragazze un grande futuro” : L’Italia del Ciclismo su pista continua a mietere grandi successi come hanno dimostrato i brillanti risultati ottenuti ai recenti Europei di Glasgow e c’è anche un settore giovanile in grande fermento capace di brillare ai Mondiali juniores sotto la spinta di Vittoria Guazzini. Il settore è in grande salute nonostante l’assenza di un impianto in cui potersi allenare viste le problematiche della struttura di Montichiari che è ...

Ciclismo - Filippo Ganna verso il Team Sky : obiettivo oro alle Olimpiadi! L’azzurro cambia squadra : Filippo Ganna è ormai prossimo a firmare un contratto con il Team Sky. Manca soltanto l’ufficialità ma ormai sembra tutto pronto per il trasferimento dalla UAE Emirates, come confermano le tante voci circolate nelle ultime settimane e un articolo pubblicato oggi sulla Gazzetta dello Sport. Il due volte Campione del Mondo dell’inseguimento individuale, trascinatore del quartetto su pista, si accaserà dunque presso la corazzata ...

Ciclismo - alle Olimpiadi di Tokyo 2020 un percorso per scalatori : Come a Rio de Janeiro anche a Tokyo 2020 le Olimpiadi hanno preparato un percorso molto duro per le gare in linea [VIDEO] di Ciclismo su strada. Tra due anni in Giappone saranno soprattutto scalatori e corridori da grandi giri ad avere l’occasione di vincere l’oro olimpico, anche se non bisogna dimenticare che a Rio, su un tracciato analogamente impegnativo, fu uno specialista delle classiche come Greg Van Avermaet ad imporsi. La corsa maschile ...

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020 : ufficiale il percorso da scalatori! 5000 metri di dislivello : si scala il Fuji! Nibali e Aru ci pensano… : La UCI ha ufficializzato il percorso su cui si correrà la prova in linea di Ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A due anni dalla rassegna a cinque cerchi, la Federazione Internazionale ha presentato il tracciato su cui gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Altimetria assolutamente impegnativa su un percorso infarcito di salite che davvero premierà i ciclisti più completi e preparati. Vediamo nel ...