Ciclismo – Il Team Bianchi festeggia il successo di Tempier nella Roc d’Azur : Sei anni dopo l’ultimo successo, Stephane Tempier torna a vincere la Roc D’Azur: grande gioia in casa Team Bianchi Sono passati sei anni, ma Stephane Tempier non se n’è accorto. Come già nel 2012 il francese del Team Bianchi Countervail ha vinto, in solitaria, la Roc d’Azur, gara di 52 km con un dislivello di 1.200 metri con partenza e arrivo alla Base Nature di Fréjus (Francia), domenica 14 ottobre. Equipaggiato con Methanol ...

Ciclismo – Nibali al Team Sky? La clamorosa possibile svolta nella carriera dello Squalo dello Stretto : Vincenzo Nibali vuole correre almeno fino al 2021, il corridore della Bahrain-Merida potrebbe cambiare squadra per correre fino all’età di 36 anni: il Team Sky nel suo futuro? Vincenzo Nibali ha ancora tanto da dimostrare ed ottenere nello sport che l’ha già reso un campione. Nonostante i suoi 33 anni, il ciclista della Bahrain-Merida non pensa minimamente al ritiro e punta spedito ad un obiettivo importante: ...

Ciclismo - la Bahrain-Merida annuncia il team per il Tour of Guangxi : c’è Giovanni Visconti : Il team asiatico punterà su Giovanni Visconti per ben figurare nel Tour of Guangxi 2018, ultimo appuntamento World Tour di questa stagione Si avvicina l’ultimo appuntamento World Tour della stagione di Ciclismo, il Tour of Guangxi 2018 chiude un’annata ricca di appuntamenti e di emozioni. La Bahrain-Merida ha deciso di fare sul serio nella corsa cinese, schierando una formazione di tutto rispetto guidata da Giovanni ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vuole correre (almeno) fino al 2021. Spunta un clamoroso interesse del Team Sky : La sfortunata seconda parte di stagione 2018 ha, se possibile, ulteriormente accresciuto la fame di Ciclismo di Vincenzo Nibali. Lo Squalo, che compirà 34 anni il prossimo mese di novembre, ha compreso di poter dare ancora molto a questo sport ed il trionfo iridato del 38enne Alejandro Valverde gli ha infuso una motivazione supplementare. Il fuoriclasse messinese punta al tris al Giro d’Italia nel 2019, dove proverà a strappare a Fiorenzo ...

Ciclismo : dalla Cina arriva una nuova squadra con un budget superiore al Team Sky : Il predominio assoluto del Team Sky [VIDEO] nelle grandi corse a tappe, e soprattutto al Tour de France, potrebbe essere ben presto minacciato dall’ingresso di una nuova squadra ancora più ricca. Il pericolo per la squadra britannica arriva dalla Cina, dove si sta lavorando ad un progetto che si preannuncia di altissimo livello e che per ora ha assunto il nome di GCP, Global Cycling Project. Nella squadra che sta nascendo e che dovrebbe ...

Ciclismo – La Bahrain ha scelto il roster per Il Lombardia : Nibali al comando del team : Vincenzo Nibali guida la Bahrain Merida a Il Lombardia: le sensazioni dello Squalo in vista della classica delle foglie morte Dopo tre giorni di appassionanti classiche, adesso si attende con ansia la gara di domani, Il Lombardia, la classica delle foglie morte. Dopo la vittoria dello scorso anno di Vincenzo Nibali, arrivato in solitaria sul traguardo del Lago di Como, la Bahrain Merida è pronta per cercare un altro splendido risultato. ...

Ciclismo – Classiche d’autunno di RCS Sport : il team della Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Ufficiali le formazioni #OrangeBlue per le prime due grandi Classiche d’autunno di RCS Sport. Mercoledì 10 settembre la classica più antica del mondo, la Milano-Torino con arrivo a Superga. Giovedì 11 settembre il Gran Piemonte Milano-Torino e Gran Piemonte, due grandi Classiche d’autunno organizzate da RCS Sport, sono pronti a emozionare i tifosi di Piemonte e Lombardia. Mercoledì la classica più antica del mondo, con il consueto ...

Ciclismo - Rusty Bike Team Icer in evidenza in due competizioni nell'ultimo fine settimana : La salita del Ghisallo è una leggenda nel mondo del Ciclismo, e tra tornanti, salite e discese, i nostri ragazzi hanno dato il massimo di loro come fanno sempre. Negli Allievi , 15/16 anni, , gara ...

Ciclismo – Sagan prolunga il contratto con il Team Bora e punta al Giro d’Italia : “voglio la maglia ciclamino” : Peter Sagan, prima di disputare la prova in linea elite ai Mondiali di Ciclismo 2018, prolunga il contratto con il Team Bora e pensa al Giro d’Italia 2019 Il Team Bora-hansgrohe ed il ciclista Peter Sagan si legano fino al 2021. La firma del ciclista slovacco ha sancito ieri il prolungamento del contratto tra il corridore campione del mondo in carica e la sua squadra. Il 28enne originario di Zilina, che domani sarà impegnato nella ...

Ciclismo – Gimondibike - gli atleti del Team Bianchi Countervail a caccia di uno splendido successo : Vincitore delle ultime due edizioni, il francese del Team Bianchi Countervail non vuole fermarsi. Al via a Iseo anche Nadir Colledani, Marco Aurelio Fontana e Chiara Teocchi, sempre fra le migliori nella gara lombarda Non sarà mai una gara come le altre, sia perché è dedicata al presidente Felice Gimondi, sia perché gli atleti del Team Bianchi Countervail la vivono ogni volta da protagonisti. E anche domenica 30 settembre Nadir Colledani, ...

Mondiali Ciclismo 2018 - la classifica della cronosquadre uomini : vince la Quick-Step Floors - 4° il Team Sky : La Quick-Step Floors ha conquistato la cronosquadre maschile ai Mondiali di Innsbruck , 62,8 km da Otztal a Innsbruck. La formazione belga, al quarto titolo iridato dopo 2012, 2013 e 2016, ha ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Italia - come stanno gli azzurri? Lo stato di forma del team : Moscon vola - Nibali e Aru rincorrono : L’Italia si sta avvicinando a grandi passi ai Mondiali 2018 di Ciclismo, la prova in linea per i professionisti è in programma domenica 30 settembre sul durissimo tracciato di Innsbruck. La nostra Nazionale si presenterà con otto uomini pronti a lottare per riportare a casa la maglia arcobaleno ma la missione si preannuncia davvero molto complicata. Vediamo nel dettaglio qual è lo stato di forma degli azzurri. VINCENZO Nibali – Lo ...

Mondiali di Ciclismo : la Spagna con un super team - Valverde leader : Dopo qualche edizione un po' in ombra a causa di percorsi troppo veloci, la nazionale spagnola si appresta a tornare ad essere uno dei punti di riferimento ai Mondiali di ciclismo a Innsbruck. L'appuntamento iridato sul difficile circuito austriaco dovrebbe essere ideale per Alejandro Valverde - leader della squadra - e per i tanti scalatori iberici. Tra i corridori che saranno al fianco dell'esperto campione della Movistar, spicca l'emergente ...

Ciclismo - Gianni Moscon rientra col botto : il corridore del Team Sky vince la Coppa Agostoni : rientrato dopo la squalifica comminatagli al Tour de France, Gianni Moscon è riuscito subito a vincere la Coppa Agostoni Gianni Moscon ha vinto la 72esima edizione della Coppa Agostoni. Il trentino del Team Sky, al rientro dopo la squalifica che gli era stata comminata per la manata al francese Elie Gesbert al Tour de France, si è imposto sul traguardo di Lissone dopo una volata a due con l’estone Taaramaae (Direct Energie) . Terzo ...