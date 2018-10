Ciclismo – Crono delle Nazioni | vince Toft Madsen | Nibali stanco dopo il Lombardia

Ciclismo – Moscon è campione italiano a cronometro - Gianni svela il suo (strano) segreto per vincere : Gianni Moscon ed il suo ‘segreto’ per vincere: il ciclista del Team Sky, oggi campione italiano a cronometro, ieri raccoglieva le mele della Val di Non Le mele della Val di Non sono per Gianni Moscon come gli spinaci per braccio di ferro? Il messaggio social postato in queste ore dal ciclista azzurro sembra voler significare proprio questo. Il corridore, nuovo campione italiano a cronometro, dopo aver ottenuto il miglior ...

Ciclismo : Moscon campione italiano crono : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Gianni Moscon ha vinto a Cavour, Torino, la prova a cronometro dei Campionati italiani di Ciclismo, difendendo con successo il titolo che aveva conquistato lo scorso anno. Il ...

Ciclismo : Moscon campione italiano crono : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Gianni Moscon ha vinto a Cavour, Torino, la prova a cronometro dei Campionati italiani di Ciclismo, difendendo con successo il titolo che aveva conquistato lo scorso anno. Il ...

Ciclismo - Gianni Moscon campione italiano a cronometro. Beffato Ganna : Gianni Moscon si conferma campione italiano a cronometro. Sul percorso di Cavour, in provincia di Torino, il corridore del Team Sky ha preceduto di soli 2 secondi Filippo Ganna. Terzo Fabio Fellne a ...

Ciclismo – Tricolore crono femminile : Elisa Longo Borghini sbaglia strada e dice addio al titolo - la vittoria va a Elena Cecchini : Un’errata segnalazione costringe la Longo Borghini a sbagliare strada, il titolo italiano a crono va quindi a Elena Cecchini La prova femminile dei Campionati Italiani a cronometro va a Elena Cecchini (Fiamme Azzurre/Canyon SRAM), che chiude con il tempo di 28’13″2 davanti a vittoria Bussi (BJ Bike Club, 28’24″3) e Rossella Ratto (Fiamme Azzurre/Cylance Pro Cycling, 28’28″5). La tre volte ...

Ciclismo - Campionati Italiani a cronometro 2018 : Gianni Moscon vince per 2” su Ganna. Elena Cecchini fa festa - Longo Borghini sbaglia strada : Gianni Moscon si conferma Campione d’Italia a cronometro grazie a una rimonta imperiale nella seconda parte della prova che si è disputata a Cavour (provincia di Torino) su un percorso di 41 chilometri sena particolari difficoltà altimetriche. Il 24enne trentino, che domenica era stato assoluto protagonista ai Mondiali di Innsbruck concludendo la prova in linea al quinto posto, è riuscito a difendere la maglia tricolore per appena due ...

Ciclismo – Lo ha fatto di nuovo! Gianni Moscon tricolore a cronometro : brividi al fotofinish : Gianni Moscon si conferma campione italiano a cronometro: battuto al fotofinish il giovane Ganna Gianni Moscon fa doppietta! Il corridore italiano ha trionfato oggi al fotofinish nella gara dei campionati italiani a cronometro. Il corridore del team Sky, quinto ai recenti Mondiali di Innsbruck 2018, ha battuto in rimonta il giovane Filippo Ganna della UAE Team Emirates, per soli 2 secondi. Terzo posto invece per Fabio Felline, arrivato al ...

Ciclismo - Campionato italiano cronometro : giovedì si assegnano i titoli a Cavour. Moscon e Longo Borghini favoriti : Appuntamento davvero particolare ad inizio ottobre: la scarsa organizzazione infatti ha costretto a disputare il Campionato italiano a cronometro di Ciclismo su strada per le categorie elite nel periodo autunnale, a differenza dell’appuntamento consueto ad inizio estate. giovedì 4 ottobre in scena in quel di Cavour sia la gara Elite femminile e che quella Open maschile. Percorso Partenza ed arrivo in quel di Cavour (provincia di Torino). ...

Ciclismo – Campionato Italiano a cronometro - la Nippo Vini Fantini schiera tre atleti : Questo giovedì 4 ottobre si disputerà il Campionato Italiano a cronometro con partenza e arrivo da Cavour, tre gli atleti a prendere il via in maglia Nippo Vini Fantini Europa OVini: Alan Marangoni, Marco Tizza e Damiano Cima Giovedì 4 ottobre sarà finalmente tempo di campionati italiani a cronometro. Dopo tanta attesa si assegnerà a Cavour, in provincia di Torino, il tricolore dei crono-man. A fare da scenario per la lotta al tricolore ...

Ciclismo - Rohan Dennis nuovo Campione del Mondo a crono : L’atteso confronto ravvicinato tra Tom Dumoulin e Rohan Dennis nella cronometro dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck [VIDEO] ha dato un verdetto senza appelli. Forse logorato da una stagione lunga ed intensa Dumoulin non ha retto al ritmo indiavolato dell'australiano, che ha pianificato la sua seconda parte di stagione attorno a questo obiettivo. Dennis fin dalle prime fasi è passato al comando ed ha continuato a guadagnare anche sulla salita ...

Ciclismo su strada - Mondiali 2019 : via la cronometro a squadre - arriva la staffetta mista : Crono a squadre iridate addio: ai Mondiali di Ciclismo su strada del 2019, nello Yorkshire, spariranno le due gare riservate ai team, che saranno sostituite da una staffetta mista per squadre Nazionali. La Team Time Trial Mixed Relay prevede la presenza di sei elementi per squadra, tre uomini e tre donne. I tre uomini saranno i primi a lanciarsi, poi, quando il secondo uomo avrà tagliato il traguardo, partiranno le donne: il tempo totale della ...

Mondiali Ciclismo - Dennis oro nella prova a cronometro - : Il ciclismo ha un nuovo re nelle prove contro il tempo. Si tratta dell'australiano Rohan Dennis , che ha dominato la cronometro al Mondiale di Innsbruck , riportando la propria nazione sul gradino più ...

Mondiali Ciclismo 2018 – De Marchi e Felline non brillano nella crono - le parole degli azzurri nel post gara : De Marchi ha chiuso al ventottesimo posto, ad oltre 5’ dall’australiano, Felline invece al trentesimo per colpa di una caduta Si attendeva Tom Dumoulin, grande protagonista delle crono di Tour e Giro, ed invece ha vinto, anzi dominato Rohan Dennis, al suo primo titolo mondiale individuale, il quinto se consideriamo anche quelli conquistati nella cronosquadre e inseguimento individuale. Se non era una sorpresa la sua possibile ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le pagelle della cronometro. Rohan Dennis unico padrone - Dumoulin si arrende. Italiani non al top : Si è assegnato oggi il titolo mondiale della cronometro individuale maschile in quel di Innsbruck. A dominare la prova contro il tempo, andandosi a prendere dunque la maglia iridata per la prossima stagione, è Rohan Dennis: l’australiano non ha lasciato scampo agli avversari. Si è dovuto arrendere il campione in carica Tom Dumoulin, argento, davanti al belga Victor Campenaerts. Andiamo a rivivere la prova con le pagelle dei ...