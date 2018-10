Chiamate ed SMS illimitati e 30GB a 9€ al mese con ChiamaTutti Extra

Truffa smartphone : elenco dei numeri cui non rispondere a Chiamate ed SMS : Basta una chiamata o un SMS per trafugare i contatti presenti sullo smartphone ed eventuali altri dati sensibili come l’accesso all’Home banking. È la Truffa che colpisce gli smartphone segnalata dallo Sportello dei diritti tramite il presidente Giovanni D’Agata che pubblica i numeri a cui non rispondere sia a chiamate che SMS. I Truffatori trovano … Continua a leggere →

Offerte Tiscali Smartphone : Chiamate - SMS e GIGA a 2 - 50 euro : Tiscali Mobile lancia uno spettacolare piano tariffario con prezzo da soli 2,5 euro al mese con GB, minuti ed SMS Offerte Tiscali Smartphone: Chiamate, SMS e GIGA a 2,50 euro Tiscali continua a lanciare ottime Offerte e tra gli operatori virtuali è quello che si sta muovendo meglio sopratutto per contrastare iliad con tariffe basse e […]

Vodafone Special Unlimited 50GB con Chiamate e SMS senza limiti e 50 Giga a 6 euro per alcuni clienti : Vodafone Italia ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni suoi già clienti, ai quali offre il piano Vodafone Special Unlimited 50GB al prezzo di 6 euro al mese L'articolo Vodafone Special Unlimited 50GB con chiamate e SMS senza limiti e 50 Giga a 6 euro per alcuni clienti proviene da TuttoAndroid.

Nuova offerta iliad Voce : Chiamate ed SMS illimitati a 5€ al mese : L’operatore francese lancia una Nuova offerta che include chiamate ed SMS e non include connessione alla rete Internet, iliad Voce ha un costo di 4,99€ per sempre. L’offerta iliad solo Voce è dedicata ai primi 200.000 clienti a meno di eventuali proroghe. La Nuova offerta iliad Voce La Nuova tariffa iliad Voce propone a 4,99€ al mese chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 40MB di Internet in 4G. ...

ho Mobile : 50GB e Chiamate ed SMS illimitati è ora l’unica tariffa disponibile : L’operatore virtuale, ho Mobile, costola di Vodafone, al momento propone una sola offerta: chiamate ed SMS illimitati e 50GB a 9,99€ al mese. Termina quindi anche la proposta con 40GB dopo quella iniziale di 30GB con chiamate ed SMS illimitati. ho Mobile continua a presentare offerte contro iliad ho Mobile può contare sulla rete Vodafone ed è su questo che l’operatore punta per attirare nuovi clienti oltre ad offerte fotocopia di ...

Passa a ho : Chiamate ed SMS illimitati e 50GB a 10€ al mese : I rumor la davano per certa e in effetti la tariffa con 50GB è arrivata, ma con qualche giorno di ritardo. Passa a ho da lunedì 17 settembre per avere chiamate ed SMS illimitati e 50GB in 4G (a velocità limitata) a 10€ al mese, mentre se passi entro il 24 settembre puoi ancora attivare la tariffa a 8€ con chiamate ed SMS illimmitati e 40GB. Passa a ho 50GB dal 17 settembre La tariffa era attesa per il 12 di questo mese invece arriverà lunedì 17 ...

iliad presenta la nuova offerta con Chiamate - SMS e 50GB a 7 - 99€ : iliad lancia la sua terza offerta mobile, per 500.000 nuovi clienti, che include chiamate ed SMS illimitati e ben 50GB in 4G Plus a 7,99€ al mese. Continua ad aumentare la base clienti dell’operatore francese che ora punta ad un ulteriore nuovo mezzo milione, magari rubandolo a Wind Tre di cui utilizza le reti, ma con contenuti e prezzo ineguagliabili. iliad, arriva la tariffa con 50GB La tariffa con 40GB è ancora attivabile da ulteriori ...

Passa a CoopVoce ChiamaTutti Extra : Chiamate - SMS e 30GB a 9€ : Passa a CoopVoce ChiamaTutti Extra, la tariffa dell’operatore virtuale, che utilizza le reti Tim, attivabile dal 6 settembre al 24 ottobre a 9€ al mese per chiamate ed SMS illimitati e 30GB in 4G. Possono richiedere l’offerta sia i nuovi clienti che i già clienti, ma a condizioni differenti. Evidente l’adeguamento della tariffa per contrastare iliad e ho. Passa a CoopVoce ChiamaTutti Extra Dal 6 settembre al 24 ottobre Passa ...

ILIAD : 50 GB - Chiamate ED SMS ILLIMITATI A 7 - 99€ - NUOVA OFFERTA/ Ultime notizie : ed è in arrivo il 5G : ILIAD NUOVA OFFERTA: 50 Gb, CHIAMATE ed sms ILLIMITATI a 7,99€. Ultime notizie: per festeggiare il traguardo dei due milioni di clienti in appena 100 giorni, ecco la NUOVA promo(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:50:00 GMT)

CoopVoce ChiamaTutti Extra : 30GB e Chiamate ed SMS illimitati a 9€ : CoopVoce ChiamaTutti Extra è la tariffa dell’operatore virtuale, che utilizza le reti Tim, attivabile dal 6 settembre a 9€ al mese per chiamate ed SMS illimitati e 30GB in 4G. Possono richiedere l’offerta sia i nuovi clienti che i già clienti, ma a condizioni differenti. Evidente l’adeguamento della tariffa per contrastare iliad e ho. CoopVoce ChiamaTutti Extra Dal 6 settembre al 24 ottobre si potrà attivare CoopVoce ...

Passa a ho. da Tim - Wind Tre - Vodafone : Chiamate - SMS illimitati e 40GB a 7€ : Passa a ho. mobile da Tim, Wind Tre, Vodafone e operatori virtuali con contestuale portabilità gratuita del proprio numero per attivare un’offerta molto simile alla nuova offerta iliad anche se qualche differenza sostanziale è presente. Passa a ho. mobile da Tim, Wind Tre, Vodafone Passa a ho. e attiva l’offerta con chiamate ed SMS illimitati e 40GB che l’operatore definisce basic in quanto la velocità di download e upload a ...

Passa a Tim da iliad e ho : 30GB - Chiamate ed SMS illimitati a 7€ : Passa a Tim da iliad e ho. e attiva Seven IperGO che offre a sette euro al mese, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e 30GB in 4G. La tariffa si può attivare sia in negozio che online ed è richiesta la portabilità del numero. Passa a Tim da iliad e ho: Seven IperGo Passa a Tim Seven IperGO da iliad e ho, prevede chiamate ed SMS illimitati oltre a 32,4GB in 4G al costo di 7€ al mese. È stata la vera prima risposta di un operatore ...