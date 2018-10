Chi è Peter Pilotto | lo stilista che ha creato l’abito da sposa di Eugenia di York

Peter Gomez : "Di statisti ne vedo poChi - vorrei intervistare Dell'Utri" : Dopo il successo della passata stagione torna sul Nove il programma "LA CONFESSIONE" di Peter Gomez. Da venerdì 5 ottobre alle ore 23:00, subito dopo il live di Fratelli di Crozza, il direttore de ...

Fq Millennium - Peter Gomez presenta il numero di settembre : “Come non diventare un nuovi sChiavo” : Stipendi sempre più bassi, disoccupazione sopra il 10% e diritti negati, ma la strada per evitare lo sfruttamento c’è. In Italia ogni mese 120 mila posti di lavoro rimangono scoperti. E i pochi che dopo il diploma frequentano uno dei 98 Istituti Tecnici Superiori trovano subito impiego. Intanto 1 milione e 200 mila bambini vivono in povertà anche se i loro genitori hanno un salario. Sono i figli dei nostri working poor. Ecco le loro ...

Cascare nei tuoi ocChi di Ultimo - video e testo del nuovo singolo da Peter Pan : Cascare nei tuoi occhi di Ultimo è il nuovo singolo estratto dall'album Peter Pan, da oggi disponibile in radio e su YouTube con il videoclip ufficiale. Cascare nei tuoi occhi di Ultimo è il terzo brano estratto dal nuovo disco di inediti del cantautore romano ed anticipa le date del tour autunnale nei palazzetti dello sport con sold out macinati in tempi record sia al Palalottomatica di Roma che al Mediolanum Forum di Assago (Milano). ...

RisChio sismico e dissesto idrogeologico - geologi : “Siamo qui a ripetere le stesse parole dopo ogni tragedia” : Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa dal titolo “Rischio sismico e dissesto idrogeologico: quali inadempienze, quali criticità, quali soluzioni” presso il palazzo della Provincia di Campobasso. L’incontro di oggi vuole fare il punto sulla situazione molisana che è lo specchio di ciò che sta succedendo in tutta Italia. A introdurre la conferenza stampa è stato Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei ...

Annunciato il nuovo singolo di Ultimo da Peter Pan : audio e testo di Cascare nei tuoi ocChi : Il nuovo singolo di Ultimo è finalmente ufficiale. Il giovane artista romano ha infatti reso noto il titolo del prossimo brano che ha deciso di estrarre da Peter Pan, suo Ultimo disco di inediti nel quale sono contenute anche Poesia senza veli e Il ballo delle incertezze. La canzone entrerà in rotazione radiofonica dal 14 settembre, data scelta anche per il rilascio del videoclip ufficiale, ma l'artista ha già voluto anticipare il futuro più ...

Liga - Tebas : "Da Psg e Inter trucChi sul mercato. Non possiamo competere" : L'addio di Neymar, poi il divorzio tra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid. E il rischio, poi rientrato, di salutare anche Luka Modric. La Liga spagnola perde stelle e il presidente Javier Tebas va all'...

L'Atalanta al fantacalcio : Ilicic si ripeterà? OcChio a Pasalic e Mancini : Due anni di fila tra le prime 7, due anni di fila con l'Europa in tasca. No, L'Atalanta non è più una sorpresa. E anche al fantacalcio, bisogna ormai considerare i giocatori nerazzurri come una solida ...