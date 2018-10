Chi è Alessandro Morelli | il fidanzato italiano della nipote di Lady Diana

Arezzo - tragico sChianto frontale nella notte : Alessandro muore a 39 anni - 3 feriti gravi : La vittima è Alessandro Nanni 39enne che viaggiava come passeggero di una delle due auto coinvolte, guidata da una 21enne sua amica rimasta ferita. Gli altri due feriti sono padre e figlia, un 50enne e una 18enne che viaggiavo sull'altra vettura. Per liberare i feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Svolta nel caso CucChi - Alessandro Borghi : "La giustizia è lenta ma arriva per tutti" : L'attore romano è stato il protagonista di 'Sulla mia pelle', film incentrato sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi...

CuoChi d'Italia - la nuova stagione in onda su TV8 da lunedì : conduce Alessandro Borghese : Lunedì 15 ottobre inizia una nuova edizione di Cuochi d'Italia. In quella data, la prima puntata di questa trasmissione di cucina condotta da Alessandro Borghese andra' in onda su TV8, alle 19:30; successivamente, il programma continuera' a figurare nel palinsesto della rete ogni sera, dal lunedì al venerdì, alla stessa ora. Per chi non conoscesse il format, questo programma consiste in un torneo tra venti specialisti dei fornelli che gareggiano ...

Chi sono Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo - i carabinieri accusati di aver pestato Stefano CucChi : "Raffaè, se ti buttano fuori tu che lavoro vai a fare?", "Vado a fare le rapine agli orafi". Non è un discorso scherzoso tra amici, ma quello che si sente in un'intercettazione fatta nell'ambito delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Nella registrazione - pubblicata da Il Corriere della Sera nel 2015 - si sentono i carabinieri coinvolti nella vicenda commentare gli sviluppi delle indagini. sono a bordo dell'auto di servizio, ...

CucChi - svolta al processo. Alessandro Borghi : 'La giustizia è lenta ma arriva pe' tutti' : Al cinema, e su Netflix, Alessandro Borghi ha interpretato in modo magistrare Stefano Cucchi , nel film Sulla mia pelle che ha raccontato l'ultima settimana di vita del giovane. E lo stesso Borghi, ...

Alessandro Preziosi ha una nuova fidanzata : Chi è Elettra Pierantoni : Alessandro Preziosi fidanzata: l’attore italiano è innamorato. Eppure non ha alcuna intenzione di rendere noto l’identità della sua nuova dolce metà. A rivelarlo è il diretto interessato in una lunga intervista concessa al settimanale Grazia. Ma durante la chiacchierata l’attore si è soffermato anche su alcuni aspetti del suo carattere: “All’università ho scoperto di avere una marcia mai utilizzata prima: la ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Silvia Stibilj regina del mondo! Argento per Rachele Campagnol e Daniel Morandin - bronzo per Alessandro Spigai. Lucaroni al comando dopo lo short masChile : Ottavo giorno di competizioni al Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che sta ospitando il Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino al 13 Ottobre. Nella specialità del Solo Dance Silvia Stibilj si è laureata Campionessa Mondiale per la quarta volta consecutiva, interpretando nel migliore dei modi il suo intenso programma libero pattinato sulle note di ...

Simonetta D'Alessandro : Chi era il giudice dietro i 32 arresti del clan Spada : Con il suo impiego presso la X Sezione penale del Tribunale di Roma ha siglato alcune pagine importanti della cronaca giudiziaria nazionale. Ultima, l'autorizzazione ai 32 arresti che avrebbero ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia : fuga vincente di Alessandro De MarChi : In una giornata segnata dalla pioggia a rendere ancora più difficile e selettivo il percorso gia' duro del Giro dell’Emilia [VIDEO], Alessandro De Marchi ha fatto valere il suo coraggio e la sua determinazione per centrare un successo inatteso. Il corridore friulano ha attaccato nel secondo dei cinque passaggi sull’erta del San Luca, riprendendo e poi staccando i fuggitivi della prima ora. La selezione che si è creata ben presto anche a causa ...

Giro dell’Emilia 2018 : il capolavoro di Alessandro De MarChi! Si rivede un buon Vincenzo Nibali : Straordinaria vittoria di Alessandro De Marchi al Giro dell’Emilia. Il 32enne friulano della BMC ha trionfato in solitaria sul San Luca dopo una stupenda azione da lontano, attaccando ad oltre 20 km dal traguardo. Completano il podio il colombiano Rigoberto Uran e il belga Dylan Teuns. Nel finale protagonista anche Vincenzo Nibali, che dà segnali positivi e chiude in ottava posizione. Partenza a tutta, con numerosi scatti e la fuga di giornata ...

Il Giro dell’Emilia è ancora una ‘questione italiana’ : Alessandro De MarChi trionfa sulla salita di San Luca : Alessandro De Marchi si aggiudica la 101ª edizione del Giro dell’Emilia: il ciclista azzurro chiude in prima posizione davanti a Uran e Teuns Sabato di grande ciclismo sulle strade italiane per il Giro dell’Emilia 2018. La classica del ciclismo nostrano, arrivata alla sua 101ª edizione, si è corsa questo pomeriggio sul tracciato da Casalecchio di Reno a San Luca, lungo 207 km. Suggestiva la salita finale di San Luca, sotto una ...