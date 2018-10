Che ne sarà di Riace | e chi ha caricato la pistola

Deportati da Riace : perché i migranti saranno tutti trasferiti : Contestati dal ministero dell'Interno gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo dell'integrazione, Mimmo...

"Deportati da Riace" : perché i migranti saranno tutti trasferiti : Contestati dal ministero dell'Interno gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo dell'integrazione, Mimmo...

Sara Affi Fella - foto con i fan dopo le polemiChe e primi commenti : Uomini e Donne, foto di Sara Affi Fella con alcune fan Sara Affi Fella ha deciso di non andare a Uomini e Donne per mettere un punto sulle ultime vicende che l'hanno travolta. Ha preferito il massimo silenzio. Decidendo di disattivare momentaneamente anche il suo profilo Instagram. L'ex tronista non è riuscita a gestire le

Che cosa fa oggi Sarah Ferguson - la mamma di Eugenia di York : Ribelle (a modo suo) e decisa ad essere sé stessa, anche nella Royal Family: la grande protagonista del matrimonio di Eugenia di York è stata anche lei, Sarah Ferguson. Era il 1986 quando Sarah sposò a Westminster Abbey il principe Andrew, indossando un abito passato alla storia, una ghirlanda di fiori e una tiara di Garrad. Un “matrimonio d’amore”, come l’ha definito lei stessa, durato sino al divorzio nel 1996. Proprio ...

Sara Affi Fella - nuova frecciatina da Vittorio Parigini : un messaggio Che sorprende : nuova frecciatina di Vittorio Parigini a Sara Affi Fella nella notte Si parla ancora molto di Sara Affi Fella e Vittorio Parigini. I riflettori sui due non si sono ancora spenti, anzi possibilmente adesso vengono seguiti più di prima. Il profilo Instagram di Vittorio viene consultato dai fan di Uomini e Donne almeno una volta

Caso Cucchi - indagati altri due carabinieri per falso : c’è anChe l’allora comandante di Tor Sapienza. Sarà interrogato : Ci sono altri due carabinieri indagati nell’ambito degli accertamenti sui presunti atti falsificati seguiti alla morte di Stefano Cucchi. Oltre a Francesco Di Sano, militare della stazione di Tor Sapienza, è finito sotto inchiesta anche il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stessa caserma. Quest’ultimo Sarà interrogato la prossima settimana dai magistrati della procura di Roma. Nei giorni scorsi è stato sottoposto ad una ...

Dispiacere OnePlus 6T : il lettore impronte non sarà quello Che ci aspettavamo : Ci è molto dispiaciuto apprendere in queste ore che quello implementato al di sotto del display di OnePlus 6T potrebbe essere un sensore di impronte digitali ottico, e non ad ultrasuoni, come avevamo creduto fino a questo momento. Probabilmente per mantenere più basso il prezzo del prodotto finito (sappiamo che l'azienda cinese ha fatto della sua forza il rapporto qualità/prezzo, proponendo top di gamma a costi decisamente irrisori per i trend ...

The WitCher : la serie Netflix sarà fedele alle radici della saga : Come ben saprete Netflix è al lavoro sull'attesissima serie TV dedicata allo Strigo, Geralt di Rivia, nato dalla penna di Andrzej Sapkowski, e in occasione di un'intervista lo showrunner della serie si lasciato andare in qualche interessante anticipazione, riporta Comicbook.Come avete visto la produzione ha rivelato il cast principale, siamo dunque all'inizio delle riprese. Ebbene la showrunner, Lauren S. Hissrich, ha voluto ribadire come la ...

Perché la manovra del popolo sarà pagata dal popolo : Flat tax, reddito di cittadinanza trasformato in un bonus acquisti, abolizione della riforma Fornero a spesa di giovani e donne. Il programma economico del governo Lega-Cinque stelle rischia di presentare il conto solo alle fasce più deboli della popolazione. Ed entro il 15 ottobre il testo va a Bruxelles...

Sara Finizio è Miss Trans Europa 2018/ “Lasciateci adottare bambini Che hanno bisogno d'amore” : Un Trans napoletano, Sara Finzio, è il vincitore del concorso Miss Trans Europa. Il concorso dedicato alle adozioni da parte di persone Lgbt ecco le sue parole(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:32:00 GMT)

Coming out - dirlo ai tuoi genitori sarà orribile. Ma anChe la cosa più bella Che farai : Il Coming out coi tuoi genitori sarà orribile. Te lo assicuro, 100%. Ma come, ti dirai, un attivista che mi parla così male del Coming out? Nella Giornata mondiale del Coming out, per giunta? Sei sorpreso e forse confuso. In tv vedi quegli attivisti importanti e coraggiosi dire “Il Coming out è bellissimo”. E tu li ammiri: chissà quante cose avranno perso facendo il Coming out. Avranno smesso di avere gli amici di prima, si saranno ...

Il mago Vilgefortz sarà il villain della serie TV Netflix di The WitCher? : Dopo avervi rivelato ufficialmente buona parte del cast tra cui anche i personaggi chiave di Ciri e Yennefer, torniamo a parlare della serie TV di The Witcher realizzata da Netflix per concentrarci su una questione molto importante: il villain.Chi sarà il villain principale della serie o quanto meno di questa prima stagione? Come segnalato da Comicbook un casting script trapelato su Reddit potrebbe fare chiarezza. Si tratta di un dialogo ...

Pensioni - perché con la quota 100 a rimetterci saranno le donne e i giovani : Con l'introduzione della quota 100 in tema di Pensioni a rimetterci potrebbero essere le donne e i giovani. Questa è la posizione dell'Inps e del suo presidente Tito Boeri, secondo cui con quota 100 potrebbero ritirarsi prima dal mondo del lavoro soprattutto uomini e dipendenti pubblici, mentre la misura potrebbe "minare la solidità del sistema previdenziale italiano".Continua a leggere