Champions League | la clamorosa indiscrezione dell’Equipe | l’UEFA sapeva delle combine di

Barcellona-Inter in diretta tv : la partita di Champions League su Rai 1 il 24 ottobre : Dopo la UEFA Nations League [VIDEO] torneranno a disputarsi le partite per club. L’attenzione sara' puntata sulla Champions League, con l’Inter attesa dal difficile impegno in terra spagnola contro il Barcellona. I nerazzurri, dopo il derby con il Milan in Serie A, saranno in trasferta al Camp Nou mercoledì 24 ottobre 2018. Si trattera' della partita valida per la 3ª giornata del Gruppo B, che vede al comando della classifica proprio questi due ...

"Truccata Psg-Stella Rossa". Scandalo in Champions League : Clamorosa notizia in arrivo dalla Francia: L'Équipe, uno dei più prestigiosi quotidiani sportivi al mondo, lancia accuse pesanti su Paris Saint-Germain-Stella Rossa, gara di Champions League giocata lo scorso 3 ottobre Segui su affaritaliani.it

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - scandalo Champions League e caos Serie C : Le notizie del giorno – Novità clamorosa che riguarda la Champions League, ombre su una partita disputata nell’ultima giornata della competizione. Dubbi sulla partita che ha visto di fronte Psg e Stella Rossa, gara valida appunto per la seconda giornata e disputata lo scorso 3 ottobre, il risultato finale è stato di 6-1 a favore del club francese. Le autorità francesi avrebbero infatti aperto un’inchiesta sulla partita per sospetti ...

Champions League - calcioscommesse Psg-Stella Rossa - la posizione del club francese : Il Psg fa chiarezza sul caso di calcioscommesse emerso qualche ora fa sul match contro la Stella Rossa: la posizione del club francese Di qualche ora fa, la clamorosa rivelazione della stampa francese, su un sospetto flusso di scommesse clandestine riguardante la gara tra Psg e Stella Rossa. Appena appresa la notizia e la conseguente indagine aperta dall’UEFA, il club francese ha voluto chiarire la sua posizione, con un comunicato ...

UEFA - sospetti di combine su una partita di Champions League : Secondo l'Equipe la UEFA avrebbe ricevuto una soffiata attendibile in merito a una partita truccata della fase a gironi della competizione europea. L'articolo UEFA, sospetti di combine su una partita di Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League - indagine per combine su Psg-Stella Rossa : “Dirigente serbo ha scommesso 5 milioni sui 5 gol di scarto” : È stata aperta un’indagine preliminare sulla partita della fase a gironi di Champions League Psg-Stella Rossa di Belgrado. Il sospetto è quello di una combine, come scrive l’Afp che cita una fonte vicina al dossier, dopo che L’Equipe aveva sollevato ombre sul corretto svolgimento della gara. Secondo questa fonte, un dirigente del club serbo avrebbe scommesso 5 milioni di euro sulla sconfitta della propria squadra con cinque gol ...

Champions League - Psg-Stella Rossa è stata truccata? : Una vera a propria bomba mediatica è esplosa in giornata sull’edizione 2018-2019 della Champions League, secondo il quotidiano francese L’Equipe Psg-Stella Rossa dello scorso 3 ottobre, finita 6-1 per i transalpini, sarebbe sotto indagine delle autorità francesi, su segnalazione della Uefa, sulla base di un sospetto tentativo di combine. Sempre secondo quanto riporta il quotidiano […] L'articolo Champions League, Psg-Stella ...

"Truccata Psg-Stella Rossa". Scandalo in Champions League : Clamorosa notizia in arrivo dalla Francia: L'Équipe, uno dei più prestigiosi quotidiani sportivi al mondo, lancia accuse pesanti su Paris Saint-Germain-Stella Rossa, gara di Champions League giocata lo scorso 3 ottobre Segui su affaritaliani.it

Champions League - clamorosa rivelazione dell’Equipe : l’ombra del calcioscommesse su Psg-Stella Rossa : Il quotidiano francese ha rivelato come l’Uefa stia indagando su un sospetto flusso di scommesse clandestine riguardante la gara tra Psg e Stella Rossa Una notizia pazzesca arriva dalla Francia, l’Equipe infatti ha reso noto come potrebbe esserci un clamoroso caso di calcioscommesse dietro il match di Champions League giocato tra Paris Saint-Germain e Stella Rossa. AFP/LaPresse Il quotidiano transalpino rivela infatti come ...

Clamoroso Champions League - sospetti di combine : girone del Napoli verso un incredibile ribaltone per una partita “truccata” : Novità clamorosa che riguarda la Champions League, ombre su una partita disputata nell’ultima giornata della competizione. Dubbi sulla partita che ha visto di fronte Psg e Stella Rossa, gara valida appunto per la seconda giornata e disputata lo scorso 3 ottobre, il risultato finale è stato di 6-1 a favore del club francese. Le autorità francesi avrebbero infatti aperto un’inchiesta sula partita per sospetti di una combine. ...

"Truccata Psg-Stella Rossa" Scandalo in Champions League : Clamorosa notizia in arrivo dalla Francia: L'Équipe, uno dei più prestigiosi quotidiani sportivi al mondo, lancia accuse pesanti su Paris Saint-Germain-Stella Rossa, gara di Champions League giocata lo scorso 3 ottobre Segui su affaritaliani.it

Juventus - Barzagli : “Cristiano Ronaldo - portaci la Champions League” : Andrea Barzagli, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni presentando al ristorante stellato “La Credenza” la sua azienda agricola “Le Casematte”: “Siamo piccoli e giovani, essere qui alla Credenza è il massimo. Tanti compagni mi chiedono di assaggiare i miei vini. L’anno scorso ho portato tre bottiglie a tutto lo staff, dovrei farlo anche coi […] L'articolo Juventus, Barzagli: ...

JUVENTUS - ALLEGRI CI CREDE : "PUNTIAMO ALLA Champions LEAGUE"/ "Vicini a CR7. Su Pogba e Rabiot..." : JUVENTUS, ALLEGRI: "Puntiamo ALLA CHAMPIONS League". Ultime notizie, il tecnico bianconero non si nasconde. Su CR7: "Siamo vicini a Cristiano Ronaldo"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:41:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Puntiamo alla Champions League"/ "Siamo vicini a Cristiano Ronaldo" : Juventus, Allegri: "Puntiamo alla Champions League". Ultime notizie, il tecnico bianconero non si nasconde. Su CR7: "Siamo vicini a Cristiano Ronaldo"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:32:00 GMT)