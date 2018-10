Cessione Palermo | accordo raggiunto tra Zamparini e Follieri | firmato il preliminare

essere-informati

(Di domenica 14 ottobre 2018)trailIndiscrezione clamorosa quella rilanciata dall’edizione odierna de La Repubblica: secondo l’edizione palermitana del quotidiano romano il passaggio delCalcio a Raffaelloè ormai realtà.e Maurizioavrebbero giàunche prevede ladel 100% delle quote societarie per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Per evitare un nuovo caso Paul Baccaglini sarebbero anche state inserite delle penali molto pesanti per entrambe le parti qualora non si dovesse concludere l’affare. Il 26 ottobre, nel CdA, dovrebbe essere ufficializzato il tutto. Adesso c’è L'articolotrailproviene da Essere-Informati.it.