' C' è una barca in mezzo alle onde | è una barca che porta speranza - Diario di bordo

Gossip Girl sbarca su Amazon con Blake Lively? Annunciata una nuova serie firmata dall’attrice : Sarà una serie in stile Gossip Girl come i vertici di Amazon hanno fatto credere oppure no? I fan sono già in allerta perché vedere insieme il titolo della serie cult di questi anni 2000 e quello di Blake Lively fa ancora sognare. Il capo di Amazon Studio Jennifer Salke ha sorpreso la folla al Vanity Fair New Establishment Summit annunciando che proprio Blake Lively svilupperà una serie di sceneggiature per la rete di streaming a tema di moda e ...

Sharon Kovacs - la voce soul olandese sbarca in Grecia...in una Chiesa : Sessanta milioni di spettatori Youtube e una presenza costante nei maggior festival musicali, nonché partecipazioni agli spettacoli di Robin Williams

Terremoto - Tsunami e liquefazione del suolo in Indonesia - “Mi sentivo come in una barca su un mare di fango” : i terrificanti racconti di una catastrofe annunciata - il governo era a consapevole del rischio : Quando la violenta scossa del fortissimo Terremoto di magnitudo 7.5 si è finalmente fermata, Selvi Susanti ha realizzato che stava succedendo qualcosa di strano. Per prima cosa, ha visto il suolo iniziare improvvisamente a sprofondare. Poi il terreno si è spaccato sotto i suoi piedi come un piatto rotto, iniziando a salire. Terrorizzata, si è aggrappata ad un frammento di asfalto ed è stata trasportata per oltre 400 metri da un rapidissimo fiume ...

Migranti - la sfida delle associazioni italiane : una imbarcazione nel Mediterraneo per salvarli : A BORDO DELLA NAVE APPOGGIO BURLESQUE - Il rimorchiatore battente bandiera italiana 'Mare Ionio' è partito nella notte di mercoledì dal porto di Augusta alla volta della costa Libica. Si tratta della ...

Titans rinnovata per una seconda stagione prima del debutto : la serie sugli eroi DC Comics sbarca in Italia su Netflix : Doppia notizia per il pubblico Italiano, e non solo, che si è già innamorato di Titans sin dalle prime immagini promozionali. L'attesa che c'è intorno alla serie, la curiosità e, se vogliamo, anche un po' le polemiche per via della scelta del cast che, in alcuni casi, non corrisponde proprio all'immaginario degli amanti del fumetto, ha spinto la rete a rinnovata la serie ancora prima di mandarla in onda. Ad annunciare il rinnovo della serie è ...

una barca di cartoline a Salvini contro le morti in mare : Una barca di cartoline, diecimila per l'esattezza, per ricordare a Matteo Salvini il dramma delle morti in mare. È la campagna lanciata lo scorso luglio dai Creative Fighters, e che giungerà al termine domani alle 16:30 con la consegna delle cartoline al palazzo del Viminale, in occasione della giornata internazionale della Memoria e dell'Accoglienza.Dopo aver raccolto oltre 300 cartoline disegnate da designer, illustratori e ...

Non è l'Arena sbarca alla domenica pomeriggio. Ma è solo una replica : Massimo Giletti torna alla domenica pomeriggio, ma solo in replica. A partire dalle 14.30 La7 ha infatti ritrasmesso parte della scorsa puntata di Non è l’Arena. Ad essere riproposta è stata l’intervista a Jimmy Bennett, con tanto di talk a seguire. Un modo per lanciare e pompare ulteriormente il bis previsto con Asia Argento, a distanza di una settimana.L’apparizione ha comunque generato uno strano effetto nel pubblico, da due stagioni ...

Su Netflix sbarca una serie tv ispirata alle baby squillo dei Parioli : Una serie tv per raccontare la realtà delle baby squillo dei Parioli, uno scandalo scoppiato qualche tempo fa a Roma. È questa la novità di Netflix, dal titolo 'baby', una serie originale italiana, prodotta da Fabula Pictures e che debutterà il prossimo 30 novembre. Diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, con Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi e ...

Felipe VI su una barca italiana per celebrare Magellano ed Elcano : Il re di Spagna Felipe VI si prepara a celebrare i 500 anni della prima circumnavigazione del mondo con una barca che parla anche un po' italiano. E' un Club Swan50 varato da Nautor, i cantieri italo-finlandesi di proprietà di Leonardo Ferragamo, battezzato 'Aifos 500'. Aifos come le ...

Ragazzo di 19 anni sopravvive 49 giorni in una piccola barca alla deriva nell’oceano : Aldi Novel Adilang è riuscito a sopravvivere in un barchino alla deriva nell'oceano mangiando pesci e bevendo acqua salata. A salvarlo una nave panamense, che l'ha incontrato per purissimo caso.Continua a leggere

Leo Messi e le chicche sul suo gioco : 'il nuovo ruolo - le ambizioni del Barca e c'è una cosa che devo migliorare' : Leo Messi sa bene che in questa stagione ci si attende molto dal suo Barcellona, nonostante l'addio di Iniesta e Paulinho " Vedo tutto, soprattutto il calcio argentino e la Copa Libertadores, anche se ...

Sardegna - follia in mare : anziano assalta una barca di turisti - ma viene buttato in acqua : L'uomo, dopo l'assalto fallito, è stato lasciato in mare dalle persone che aveva aggredito, mentre il suo gommone andava alla deriva verso l'Isola dei Cavoli. La scena è stata ripresa dagli stessi turisti e caricata sui social network. Sui fatti sarebbe stata aperta un'inchiesta.Continua a leggere

una gigantesca balena grigia 'gioca' con un'imbarcazione ed i suoi passeggeri : Si tratta di un filmato che mostra, ancora una volta, quanto Madre Natura ed il suo regno animale siano in grado di regalarci sempre spettacoli straordinari. Protagonista indiscussa di questo video è,...