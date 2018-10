C' è stato un problema tra gli Animalisti e Zingaretti

agi

: 'Stefano Cucchi è morto nelle mani dello Stato. E quando una persona muore nelle mani dello Stato è un problema'… - welikeduel : 'Stefano Cucchi è morto nelle mani dello Stato. E quando una persona muore nelle mani dello Stato è un problema'… - ricpuglisi : Cara @casaleggio, in che senso non è un problema se 7 o 8 banche andranno in difficoltà per colpa dello spread? S… - Agenzia_Italia : C'è stato un problema tra gli animalisti e @NZingaretti -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Blitz di un gruppo di "italiani" a Piazza Grande, la kermesse di Nicolaper lanciare la candidatura al congresso. Il governatore aveva appena cominciato a parlare quando un gruppo di persone hanno cominciato a protestare sotto il palco definendosi "". Pronta la replica di: "Chi non rispetta i propri simili come può esigere rispetto per gli animali?". Perché la protesta "Armi e cemento nei parchi del Lazio,vergognati". E' il testo del volantino firmato "italiani" che alcuni contestatori (circa una decina) hanno lanciato dopo aver "invaso" il palco da cui il governatore del Lazio aveva appena iniziato il proprio intervento conclusivo. La protesta si riferiva a un emendamento della legge di bilancio della Regione Lazio, approvato dal ...