C'è stato un problema tra gli Animalisti e Zingaretti : Blitz di un gruppo di "Animalisti italiani" a Piazza Grande, la kermesse di Nicola Zingaretti per lanciare la candidatura al congresso. Il governatore aveva appena cominciato a parlare quando un gruppo di persone hanno cominciato a protestare sotto il palco definendosi "Animalisti". Pronta la replica di Zingaretti: "Chi non rispetta i propri simili come può esigere rispetto per gli animali?". ...

Tria : "Nessun problema per ora per aste e titoli di stato" : "Per ora non c'è nessun problema. Le aste vengono svolte regolarmente con tassi più elevati rispetto al passato ma gli investitori non si stanno tirando indietro". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, interpellato su eventuali problemi di finanziamento per il Tesoro il prossimo anno quando terminerà il programma di QE della BCE.

MotoGp – Lavoro di comparazione rimandato per Valentino Rossi a Misano - Meregalli spiega : “c’è stato un problema” : Maio Meregalli, i primi problemi di Valentino Rossi nelle Fp1 a Misano e il progresso della Yamaha La Yamaha arriva sul circuito di Misano motivata e carica, a caccia di un buon risultato che riscatti il loro lungo periodo complicato. Piloti della MotoGp finalmente in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Le Fp1 sono iniziate però con un problema di troppo per Valentino Rossi che gli ha ...

Nazionalizzare? Il problema è uno stato più efficiente : La fragilità del nostro Paese è uno dei temi che dovrebbe guidare il futuro prossimo dell'attività di Governo. Non tanto la campagna elettorale permanente in atto. Accertare colpe e responsabilità – mestiere che peraltro riguarda la magistratura – sarebbe utile (e necessario) almeno tanto quanto la capacità di individuare obiettivi da conseguire.C'è un "fare" che spetta come ...