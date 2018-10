C' è posto per 30? | anticipazioni seconda puntata | tutti a Trastevere

CHE TEMPO CHE FA/ Oggi non va in onda - perchè? la Nazionale di Mancini al posto di Fazio (14 ottobre) : Che TEMPO che fa, Oggi domenica 14 ottobre, non va in onda per lasciare spazio alla Nazionale di Roberto Mancini, impegnata nella gara contro la Polonia.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:36:00 GMT)

Vela - Campionato del Mondo Melges 20 – Trionfa Pacific Yankee - gran secondo posto per Brontolo : Melges 20 World Championship, finale sul filo di lana a Cagliari: Brontolo chiude secondo solo a Pacific Yankee Torna negli Stati Uniti il Perpetual Trophy del Campionato del Mondo Melges 20, vinto per il secondo anno consecutivo dall’equipaggio Americano di Pacific Yankee, con Drew Feides al timone, Morgan Reeser alle scelte tattiche e Charlie Smythe alle scotte. Un’unica regata nell’ultima giornata del Campionato del ...

Terzo posto per il reggino Labate alle Olimpiadi di Astronomia - medaglia per il miglior grafico alla giovane bovese Vittoria Altomonte : Bronzo alle Olimpiadi internazionali di Astronomia per Andrea Labate il giovane reggino selezionato assieme a Vittoria Altomonte, di Bova Marina, per far parte della squadra italiana, accompagnata dagli astronomi Giuseppe Cutispoto e Agatino Rifatto. A Colombo, in Sri Lanka, lo scorso 6 ottobre, erano arrivati in tutto 87 ragazzi, provenienti da 17 paesi del mondo. Andrea Labate, studente del Liceo “Leonardo da Vinci”, ha sostenuto ...

Euro Formula 3 - Schumi Jr. rimanda la festa per il titolo a Gara-2 : chiude al 12esimo posto per un contatto : Doveva essere la gara decisiva, quella che avrebbe assegnato il titolo di campione di Euro Formula 3 2018 a Mick Schumacher . All'attuale leader della classifica sarebbe infatti bastato terminare gara ...

Basket - Alessandro Gentile tagliato dagli Houston Rockets per far posto al texano Tim Bond : Sembra essere al capolinea, per quest’anno, ogni speranza di approdo in NBA per Alessandro Gentile. Il figlio di Nando è stato tagliato dagli Houston Rockets, come riporta il transactions log ufficiale della NBA. In un certo senso, la notizia ne nasconde un’altra, perché i Rockets non avevano mai comunicato di aver firmato Gentile. L’ex Treviso, Milano e Bologna, che nelle ultime settimane era stato visto allenarsi a Treviglio ...

Euro Formula 3 - Schumi Jr. rimanda la festa per il titolo a Gara-2 : chiude al 12esimo posto : Doveva essere la gara decisiva, quella che avrebbe assegnato il titolo di campione di Euro Formula 3 2018 a Mick Schumacher . All'attuale leader della classifica sarebbe infatti bastato terminare gara ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia in lotta per il terzo posto! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, ...

Donna uccisa a Ragusa : disposto il fermo per il marito : Emesso il provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di Giuseppe Panascia, 74 anni, indagato per omicidio volontario con l'accusa di avere ucciso la moglie Maria Zarba, 66 anni, a Ragusa giovedì. Il provvedimento che porta la firma del sostituto procuratore Giulia Bisello è stato adottato al termine del sopralluogo condotto dalla Squadra mobile assieme all'indagato dopo un lungo interrogatorio.

Karate - Premier League 2018 : Luigi Busà vola in finale nei -75 kg! La sorella Lorena - Viviana Bottaro - Mattia Pampaloni e il team kata maschile in lotta per il terzo posto : Grande Italia nella prima giornata di gare a Tokyo per l’ultima tappa stagionale della Premier League di Karate. Sul tatami giapponese gli azzurri hanno brillato, centrando complessivamente cinque finali, di cui una per la vittoria e le altre per il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire i protagonisti odierni. Partiamo dal kumite, dove nei -75 kg Luigi Busà centra la finale. Il fuoriclasse siciliano, al rientro in gara in ambito internazionale, ...

Ciclismo – Tour of Taihu : secondo posto e maglia di miglior giovane per Imerio Cima dopo la 5ª tappa : dopo una stagione travagliata per gli infortuni, Imerio Cima è in grande crescita al Tour of Taihu Lake. dopo le top-10 dei giorni scorsi oggi il podio e la maglia di miglior giovane al termine della tappa più lunga Quinta frazione del Tour of Taihu Lake, la più lunga con 146 km da percorrere e primo podio per il giovanissimo velocista italiano Imerio Cima, che conquista anche la maglia di miglior giovane. Nella top10 odierna altre maglie ...

Napoli - battaglia sul web per un posto a Parigi : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Delirio al San Paolo: il Napoli fa festa sotto le curve

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : in gara1 sesto posto per Davide Finocchietti e Lorenzo Benati : Si è aperto oggi il calendario delle gare di Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Format innovativo per questo torneo, che prevede la somma dei risultati di due gare in momenti distinti. Andiamo quindi a scoprire tutti i risulti di gara1 degli azzurri impegnati oggi. Partiamo dai 5000 metri di marcia con il sesto posto di Davide Finocchietti. Il giovane talento azzurro ha realizzato il tempo di 20:51.96, ...

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : al maschile titolo all’australiano Karl Vilips - ottavo posto per Andrea Romano : Andrea Romano chiude all’ottavo posto nel Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). L’azzurro ha pagato a caro prezzo la prestazione sottotono odierna, con un +4 che lo ha portato a terminare con cinque colpi sopra il par e dover dire così addio alla zona medaglie. Il titolo è stato conquistato dall’australiano Karl Vilips, che ha fatto della costanza l’arma vincente, chiudendo con un -4 dopo il -1 del round conclusivo. ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia al quinto posto - ma seconda per numero di medaglie : Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, tutti i podi e tutti i risultati. medagliere Olimpiadi Giovanili 2018 ...