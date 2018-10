C' è l' accordo sulla Brexit Lo riporta Politico eu Ma i media inglesi frenano

"C'è l'accordo sulla Brexit". Lo riporta Politico.eu : I negoziatori britannico Dominic Raab e quello Ue Michel Barnier hanno trovato l'accordo sulla Brexit, con un periodo di transizione, per evitare shock economici. La notizia viene pubblicata da Politico.eu, che cita tre fonti diplomatiche. Non si hanno al momento altre conferme.Il governo di Londra aveva annunciato che l'incontro era stato fissato per affrontare "diverse importanti questioni ancora da risolvere, tra cui il backstop nell'Irlanda ...

Manovra - lunedi sotto i riflettori : si punta al varo - ma non c'è accordo Lega-M5S sulla pace fiscale : Teleborsa, - Ore di intenso lavoro all'interno del governo gialloverde per provare a portare nella giornata di domani, lunedì, in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e anche la legge di bilancio.

Conte si dice 'fiducioso' su un possibile accordo sulla manovra : Bologna, 13 ott., askanews, - 'Sono fiducioso' su un possibile accordo sulla manovra economica che il governo si appresta a presentare. Ma 'dobbiamo ancora confrontarci con i nostri interlocutori ...

Zanoni - PD - : 'Sulla Pedemontana il ministro Toninelli continua a fare figuracce. Se l'opera non si può toccare perché c'è l'accordo con la ... : ... nonostante non fosse presente nell'elenco di quelle sottoposte all'analisi costi/benefici nel Documento di economia e finanza, poi dice che comunque l'infrastruttura è sotto la responsabilità della ...

Salvini-Tria - accordo sulla Flat Tax : ? «Stesse cifre da prospettive diverse» : sulla Flat tax nessun caos. Lo chiariscono il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria in una nota congiunta dopo le indicazioni di stamattina sulle...

Inter - incontro Zhang-Thohir per il 31% : si cerca accordo sulla valutazione : Il passaggio a Suning delle quote dell'Inter in mano a Erick Thohir è sempre più vicino: nel weekend previsto un incontro. L'articolo Inter, incontro Zhang-Thohir per il 31%: si cerca accordo sulla valutazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ronaldo-Mayorga - ecco l’accordo segreto sulla presunta violenza sessuale : Il silenzio aveva un prezzo: 375 mila dollari. Ma l’onda del #MeToo e forse la crescente popolarità di Cristiano Ronaldo hanno fatto sì che l’accordo per la segretezza, sulla presunta violenza subita da Kathryn Mayorga in un camera d’albergo a Las Vegas nel giugno del 2009, alla fine venisse fuori comunque. La vicenda, raccontata dal settimanale ...

Juncker - aumentano le chance di un accordo sulla Brexit : Il presidente della Commissione Ue, in un'intervista al quotidiano austriaco Der Standard, si e' detto fiducioso sul fatto che "le posizioni di Gran Bretagna e Ue si siano avvicinate". 7 ottobre 2018 ...

Svolta positiva sulla Brexit : ipotesi accordo entro novembre : Erica Orsini Londra Londra e Bruxelles potrebbero accordarsi sulla Brexit entro novembre. Quando mancano undici giorni al prossimo summit europeo, il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude ...

Germania - più lavoratori qualificati e meno clandestini. L’accordo sulla nuova legge sull’immigrazione premia la Csu : Era il più sorridente di tutti il ministro dell’Interno bavarese, Horst Seehofer (Csu), quando, insieme ai colleghi del Lavoro, Hubertus Heil (Spd), e dell’Economia, Peter Altmaier (Cdu), presentava in conferenza stampa L’accordo trovato in seno alla coalizione di governo tedesca sulla legge sull’immigrazione. A meno di due settimane dal voto in Baviera, la Csu ha vinto il suo braccio di ferro con la cancelliera Angela Merkel e con la Spd: ...

accordo in Germania sulla rottamazione dei diesel più inquinanti : Roma, 2 ott., askanews, - Il governo tedesco ha raggiunto un Accordo fra le forze della sua maggioranza sulla via da seguire per i milioni di tedeschi che detengono un vecchio diesel troppo inquinante,...

Nella notte accordo sulla manovra. Il ministro Tria cede : deficit/Pil al 2 - 4 % : via libera ai provvedimenti attesi da Lega e Cinquestelle come reddito di cittadinanza, riforma fiscale e delle pensioni -