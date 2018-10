C' è altro da non dimenticare

Alitalia - Luigi Di Maio sfida Giovanni Tria : 'Se non accetta il progetto può lasciare il posto a un altro' : Giovanni Tria spiega ai pochi ministri istituzionali con cui si confronta ancora, che si sente 'stanco, provato e soprattutto delegittimato '. Un preludio alle dimissioni ? Sembrerebbe di sì - spiega ...

Cucchi - Salvini 'Si processi con la legge - non in altro modo' : 'Chiunque venga arrestato deve essere processato rispettando la legge e non con altre maniere'. Così il vicepremier Matteo Salvini sul caso Cucchi, parlando da Ala, in Trentino, dov'è impegnato in un ...

Calciomercato Milan - non solo Paquetà per i rossoneri : Leonardo pronto a piazzare un altro colpo a centrocampo : Il prossimo obiettivo dei rossoneri si chiama Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza allo Zenit. Le alternative sono Barella e Ramsey Non solo Paquetà, già bloccato in vista del mercato di gennaio, il Milan continua a muoversi per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso. LaPresse/Jennifer Lorenzini Il prossimo obiettivo è un centrale di centrocampo, che corrisponde alle caratteristiche di Leandro Paredes, ex Roma e ...

Caso Cox - l'altro imputato Lombardi : "Ho visto la caduta - non il pugno" : Mercoledì dovrebbe esserci la sentenza, ma intanto quella di oggi è stata una giornata importante nel processo per il ferimento di Sean Cox, il tifoso del Liverpool colpito in modo grave prima della ...

Minniti segretario? Al Pd non serve un altro uomo forte al comando. Io vado da Zingaretti : Pare che, dopo la corte insistente a Delrio, il clan dei renziani si sia rivolto a Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e “uomo forte” per eccellenza, uno dei pochi veri “duri” della sinistra. A me ha sempre ricordato, forse anche per la fisionomia, Bruce Willis in Pulp Fiction, uno che, pur in fuga e ricercato dai gangster, decide di tornare a casa per recuperare l’orologio del padre, dimenticato da Maria de Medeiros sul “piccolo ...

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini/ "Non ci sposeremo e non faremo un altro figlio" (Temptation Island Vip) : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: scoppia l'amore nella coppia. "Rinuncio al sogno di una famiglia per amore dell’uomo che amo" (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 07:20:00 GMT)

Il nuovo album di Katy Perry può attendere - la popstar fa un passo indietro : “Non devo dimostrare altro” : Nonostante Witness sia stato, almeno stando ai risultati classifica, un mezzo flop, il nuovo album di Katy Perry non uscirà molto presto. Anzi, la popstar si dice pronta a prendersi una pausa. Dopo aver concluso il Witness Tour con cui a girato il mondo, la Perry ha dichiarato di non voler procedere spedita verso la lavorazione di un nuovo album, ma di volersi prendere del tempo da dedicare a sé e non solo alla carriera, visto che ha sempre ...

Non solo Giga Illimitati con TIM Party - ma anche Voucher Cinema - DAZN e altro : TIM Party proroga la promo DAZN, gli sconti sull'acquisto degli smartphone a listino e degli ingressi per il Cinema, oltre a prevedere dei bonus L'articolo Non solo Giga Illimitati con TIM Party, ma anche Voucher Cinema, DAZN e altro proviene da TuttoAndroid.

Ronaldo - gol e sorrisi : le critiche non lo sfiorano - è di un altro pianeta : Di gatte da pelare, di sentenze da aspettare, di moralisti della porta accanto, il mondo è pieno. Specialmente il suo. LA RISPOSTA DI CR7 - CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM

Terremoto. Musumeci (Ugl) : “Riportare sulla ribalta il tema del rischio sismico “1”. Catania non può più attendere decisioni che devono essere prese altrove. Si mobilitino i parlamentari!” : “Il terremoto che si è registrato questa notte con epicentro in provincia di Catania, ed avvenuto in maniera quasi beffarda

iPhone Xs (o altro smartphone) non conviene acquistarlo con operatore : iPhone Xs, o qualunque altro smartphone, non conviene comprarlo a rate con operatore a prescindere da quale sia l’offerta proposta da Wind Tre, Tim o Vodafone. Sono diverse le motivazioni per cui non conviene: vincolo contrattuale di 30 mesi (24 in alcuni casi) e pagamento del prezzo pieno dopo due anni e mezzo di rate. A volte si pensa agli operatori telefonici come opere di carità che esistono solo per fare il bene dei propri utenti ...

MotoGp - Marquez seccato dalla polemica con Lorenzo : “non perdo altro tempo per parlarne” : Il pilota spagnolo ha sottolineato come non si prenderà rischi nel corso del week-end, ragionando soprattutto in ottica Mondiale Archiviata la vittoria ottenuta ad Aragon, Marc Marquez è adesso concentrato sul Gp della Thailandia, in programma domenica sul circuito di Buriram. Sarà un’altra occasione per lo spagnolo di provare ad avvicinarsi al titolo Mondiale, visto l’ampio vantaggio che il pilota della Honda ha su Andrea ...

Gwyneth Paltrow : «Pensavo che non mi sarei più sposata. Poi però…» : Gli invitati al matrimonio di Gwyneth PaltrowGli invitati al matrimonio di Gwyneth PaltrowGli invitati al matrimonio di Gwyneth PaltrowGli invitati al matrimonio di Gwyneth Paltrow«Dopo la separazione con Chris Martin, per un po’ di tempo ho pensato che non mi sarei più sposata. Poi però ho scoperto una persona incredibile e tutto è cambiato». Le prime parole di Gwyneth Paltrow dopo il matrimonio non potevano che essere per lui, Brad Falchuk, ...

Anci Calabria - Callipo : «Scuole chiuse? Con questo sistema di allerta meteo non possiamo fare altro» : «Scatta una nuova allerta meteo arAncione e molti Comuni calabresi decidono di chiudere le scuole per seguire alla lettera i protocolli di sicurezza. Una scelta ineccepibile che però vuole anche essere una provocazione, perché mette in evidenza i limiti di un sistema che, come abbiamo più volte ribadito, necessità di essere rivisto». Così il presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo, ha voluto sottolineare l’adozione da parte di numerosi ...