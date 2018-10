Caso Khashoggi | parla la fidanzata del giornalista saudita ucciso | ' Lo sdegno non basta'

Caso giornalista Khashoggi - Riad : “Reagiremo a misure punitive”. Intanto la borsa saudita crolla : L’Arabia saudita è pronta a rispondere con una “azione ancora più forte” a ogni possibile “punizione” da parte degli Stati Uniti per il Caso del giornalista Jamal Khashoggi, sparito nel consolato di Istanbul il 2 ottobre e probabilmente ucciso. Dopo le parole di ieri del presidente Usa Donald Trump, che ha promesso una “punizione severa” nel Caso l...

Caso Khashoggi : Usa e Gb contro Riad. Verso il no a Forum economico : Riad: non minacciateci faremo rappresaglie a sanzioni - La 'Davos del deserto', summit dei giganti della finanza edell'economia Usa in programma a Riad dal 23 al 25 ottobre, potrebbe assistere a due ...

Khashoggi è un Caso globale Trump : "Pronti a punire Riad" : Interrogato, torturato e infine ucciso. Non sembrano esserci più dubbi sulla fine del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, scomparso lo scorso 2 ottobre dopo essere entrato al civico 6 di via ...

Trump potrebbe scaricare Riad per il Caso Khashoggi : ... il progetto da 500 miliardi di dollari di una città tecnologica realizzata sul Mar Rosso, come parte dei tentativi di ridurre la dipendenza dell'economia saudita dal petrolio e portare Riad verso un ...

Caso Khashoggi - media : torture registrate dal suo Apple Watch : Secondo quanto scrive il quotidiano turco Sabah, il dispositivo era sincronizzato con lo smartphone rimasto nelle mani della moglie. Il presidente degli Stati Uniti, in una intervista, ha assicurato "punizioni severe" se l'Arabia Saudita risulterà coinvolta. Riad: "Menzogne e accuse senza fondamento"

La rivalità turco-saudita dietro al Caso Khashoggi : Le sue critiche si sono spesso concentrate sulla persona di Muhammad bin Salman, il giovane erede al trono saudita che viene considerato l'artefice di una linea di politica estera particolarmente ...

Lagarde : inorridita da Caso Khashoggi : "Sono state riportate cose sconvolgenti e sono inorridita, ma devo condurre gli affari del Fondo in tutti gli angoli del mondo", ha dichiarato a Bali, dove è in corso il vertice Fmi".

