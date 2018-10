Cascina | l’assessora contro la Parodi dopo le frasi sulla Lega | “C’hai le corna Vai con

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 ottobre 2018) “Volevo mandare un messaggio a Cristinache dice che quelli che votano per Salvini sono degli ignoranti. Ignoranti vuol dire senza conoscenza, e lei che non sa più quantec’ha, ma glielo dico io: una per ogni lentiggine se riesce a contarsele e che vada con la su’ sorella, insieme ai tegami”. Ha postato un video Sonia Avolio, assessore allo Sviluppo di Fratelli d’Italia con – addirittura – dealle Pari Opportunità di(Pisa), per fare arrivare chiaro alla giornalista, oggi in Rai, cosa pensi delle sue esternazioni. Nei giorni scorsi la conduttrice ha infatti dichiarato ai microfoni di Radio 2 che il successo politico dellaè dovuto anche anche a una buona dose di ignoranza.avere postato il video, in tanti hanno postato commenti criticibacheca di Avolio, che è membro della giunta leghista di ...