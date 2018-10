Casa delle arti raddoppia l' offerta

Grande Fratello Vip - paura fuori dalla Casa : «Siete delle me***». Ecco cosa sta succedendo : Parole grosse e insulti fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Gli ultimi aggiornamenti su Leggo.it. La scorsa notte, mentre i concorrenti del GFVip erano ancora svegli e si trovavano a...

Grande Fratello Vip - paura nella notte fuori dalla Casa : «Siete delle me***». Ecco cosa sta succedendo : Insulti e parole grosse fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. La scorsa notte, mentre i concorrenti erano ancora svegli e si trovavano a chiacchierare in giardino, all'improvviso delle voci minacciose provenienti dall'esterno avrebbero catturato la loro attenzione. «Siete delle me***, avete rotto il c***». I vip sarebbero rimasti senza parole, ma Ecco cosa sarebbe successo. -- Un uomo del palazzo vicino alla Casa del Grande Fratello ...

Terni - nasce la 'Casa delle nonne e dei nonni' - Prevenzione per l'isolamento sociale : 0744/549356 share 0 shares Share Tweet Pin Commenti Stampa Cronaca Istituzioni Terni TOPICS casa nonne nonni Terni welfare Precedente: Giovanissimo perugino trovato con la droga negli slip Successivo:...

Il 15 ottobre è "Babyloss" - Giornata mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale. A Cosenza ci si incontra alla Casa delle Culture : In tutto il mondo ottobre è il mese del ricordo e della consapevolezza sulla morte in gravidanza e dopo il parto. In questo periodo le associazioni di volontari che sostengono i genitori promuovono ...

Albisola - "La Casa delle Arti" collabora con la 2° mostra internazionale a favore de "Il Presepe degli Abissi" : Il progetto de 'Il Presepe degli Abissi di Albisola'entra nel vivo e i tanti volontari si stanno dando da fare per essere in condizione di posare le statue della sacra famiglia, in terracotta e in ...

Calcio - defezioni in Casa Italia : lasciano Romagnoli - Cutrone - D’Ambrosio prima delle sfide a Ucraina e Polonia : Arrivano delle defezioni in casa Italia in vista dell’amichevole contro l’Ucraina (mercoledì a Genova) e della sfida contro la Polonia valevole per la Nations League (domenica in trasferta). Alessio Romagnoli ha infatti accusato un problema muscolare al flessore durante la rifinitura di Milan-Chievo, Patrick Cutrone è alle prese con degli acciacchi che ne hanno limitato l’impiego nelle ultime settimane, Danilo D’Ambrosio ...

Bordello con prostitute robot in Texas - chiusa la Casa delle bambole del sesso : Il piano prevedeva l'apertura a Houston, in Texas, del primo Bordello di sexy robot degli Stati Uniti. Uno store per affittare le cosiddette bambole del piacere, oppure pagarle profumatamente per...

MeToo - cos’è cambiato un anno dopo. “Nel 2018 raddoppiate donazioni alla Casa delle donne. E sono cresciute le denunce” : “Un cambiamento epocale e una rottura straordinaria”. Chi non ha dubbi sul successo del MeToo un anno dopo dal lancio dell’hashtag da parte di Alyssa Milano è la presidente della Casa delle donne di Bologna Maria Chiara Risoldi. Perché, se le opinioni sulla riuscita o meno di una campagna che ha voluto rimettere al centro la donna e i suoi diritti sono diverse e contrastanti, lei parte da alcuni dati concreti: “Nel 2018 le ...

Si chiude in Casa in preda ad una crisi di nervi - necessario l'intervento delle forze dell'ordine : Non voleva vedere nessuno né tantomeno aprire la porta ai familiari; Carabinieri e Vigili del Fuoco costretti a forzare l'ingresso dell'abitazione. L'uomo è stato poi ricoverato al Veneziale di ...

Droga in Casa - arrestato Sami Panico delle Zebre : Sami Panico, 25 anni, ex pilone sinistro del rugby azzurro e delle Zebre di Parma, è stato arrestato dai carabinieri di Pomezia nella sua casa a Campo Jemini per detenzione e spaccio di stupefacenti. ...

Casaleggio jr : "Non dobbiamo salvaguardare l'occupazione - ma i sogni delle persone" : 'Non dobbiamo salvaguardare l'occupazione in sé, ma i sogni delle persone. dobbiamo redistribuire il reddito' . Così Davide Casaleggio , intervenendo a un convegno a Roma pochi giorni fa, ha difeso la ...

Alto Adige - governatore : “I giovani non trovano Casa. Il 100% delle nuove costruzioni solo ai residenti” : “Prima gli Altoatesini”, verrebbe da pensare, parafrasando lo slogan del governatore veneto Luca Zaia (“Prima i veneti”) o del segretario leghista Matteo Salvini (“Prima gli italiani”). È questa la sostanza della nuova legge per il territorio e paesaggio che ha portato la giunta provinciale di Bolzano ad adottare un regolamento con lo scopo dichiarato di limitare la presenza di seconde case nei comuni ad alta vocazione turistica. Legittimo o ...