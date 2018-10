Carabiniere condannato per stupro a Firenze | “E’ il più grande rammarico della mia vita”

Studentesse stuprate a Firenze - l'ex Carabiniere condannato : 'Chiedo scusa alla mia famiglia' : L'uomo parla anche della destituzione dall'Arma dei Carabinieri: "Ho violato la consegna, trasgredito ai miei doveri come militare. Errori imperdonabili. Ho messo la mia famiglia in gravi difficoltà ...

Caso Cucchi - Carabiniere accusatore : 'Sono rinato. Non importa se condannato o destituito dall'Arma' : Lo ha reso noto, tramite il suo legale, Francesco Tedesco accusato di omicidio preterintenzionale, che parlerà in udienza entro gennaio e dovrà ribadire le accuse contro Raffaele D'Alessandro e ...

Per lo stupro delle studentesse americane condannato Carabiniere : Firenze, 11 ott., askanews, - E' stato condannato a 4 anni e 8 mesi per violenza sessuale aggravata, Marco Camuffo, il carabiniere accusato con il collega Pietro Costa di aver abusato di due ...

Studentesse stuprate a Firenze : Carabiniere condannato a 4 anni e 8 mesi : Condanna in primo grado con rito abbreviato per Marco Camuffo, uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due Studentesse americane nel capoluogo toscano all'uscita da una discoteca. rinviato a giudizio il suo collega Pietro Costa che ha scelto il normale rito e dovrà presentarsi in tribunale a maggio dell'anno prossimo.Continua a leggere

Stupro Firenze - Carabiniere condannato per aver violentato le due studentesse Usa. Il collega rinviato a giudizio : Marco Camuffo condannato a 4 anni e 8 mesi per Stupro : questa la prima sentenza emessa dal gup Fabio Frangini al processo con rito abbreviato contro uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 dopo aver le riaccompagnate a casa con l’auto di servizio da una discoteca fiorentina. E’ stato invece rinviato a giudizio l’altro carabiniere coinvolto nell’inchiesta, ...

Renzi : “Salvini? Dice che chi lancia uova è un cretino. Nel ’99 è stato condannato per aver colpito un Carabiniere - quindi…” : “Salvini Dice che chi lancia le uova è un cretino. Sono assolutamente d’accordo con lui. Ma non tutti sanno che nel ’99 è stato condannato a 30 giorni per aver colpito un carabiniere”. A dirlo, su Facebook, è il senatore del Pd, Matteo Renzi, in riferimento al caso Daisy Osakue, ferita da un uovo a Moncalieri la notte tra il 29 e il 30 di luglio. L'articolo Renzi: “Salvini? Dice che chi lancia uova è un cretino. ...