Canottaggio | la saga degli Abbagnale oa Trento | ' Abbiamo vinto con passione'

La saga degli Abbagnale "Abbiamo vinto con passione"

(Di domenica 14 ottobre 2018) L'anima delitaliano. Non c'è mai stata, in Italia, un'identificazione così piena e profonda tra uno sport e una famiglia: ancora oggi, per l'uomo della strada, se dici sport con i remi pensi subito agli. i segreti - Giuseppe, Carmine, Agostino e il timoniere Giuseppe Di Capua detto Peppiniello: ospiti al Festival, hanno ripercorso vent'anni di emozioni e ...