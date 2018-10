Canali Rai a rischio oscuramento in alcune regioni | scatta il ricorso al Tar

Domenica sui Canali Rai Sport - Palinsesto 14 Ottobre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 14 Ottobre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121...

Sabato sui Canali Rai Sport - Palinsesto 13 Ottobre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 13 Ottobre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sk...

Domenica sui Canali Rai Sport - Palinsesto 7 Ottobre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 7 Ottobre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Sabato sui Canali Rai Sport - Palinsesto 6 Ottobre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 6 Ottobre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...

Domenica sui Canali Rai Sport - Palinsesto 30 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 30 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato sui Canali Rai Sport - Palinsesto 29 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 29 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonat...

Domenica sui Canali Rai Sport - Palinsesto 23 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 23 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato sui Canali Rai Sport - Palinsesto 22 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 22 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonat...

Diretta online e in tv Inter-Tottenham di oggi : non è visibile sui Canali Rai ma su Sky : Nuova avventura per l'Inter di Spalletti che sei anni dopo ritorna in Champions League e oggi 18 settembre affrontera' gli inglesi del Tottenham. Una partita molto attesa dagli appassionati italiani e, soprattutto, dai tifosi nerazzurri. Quest'ultimi non hanno nascosto la delusione per il ko interno con il Parma e per il rendimento dell'undici di Spalletti in questa fase iniziale del campionato. Il match di Champions dell'Inter sara' trasmesso ...

Domenica sui Canali Rai Sport - Palinsesto 16 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 16 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato sui Canali Rai Sport - Palinsesto 15 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 15 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbon...

I Canali Mediaset in chiaro sul satellite : «Premium verso la cessione a Sky». E Rai4 non ci sarà più : Cambia tutto nei canali del satellite di Sky , con un canale Rai che non sarà più visibile, e il ritorno dei canali Mediaset. Ad annunciare le novità è stato lo stesso amministratore delegato di ...

Domenica sui Canali Rai Sport - Palinsesto 9 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 9 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato sui Canali Rai Sport - Palinsesto 8 Settembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 8 Settembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonat...