Camila Giorgi vince a Linz | da 19 anni un' azzurra sempre a segno

Tennis - Camila Giorgi vola nella classifica Wta! Best ranking dopo la vittoria nel torneo di Linz : Camila Giorgi vola nel ranking WTA e sale al numero 27 della classifica mondiale di Tennis femminile. La marchigiana, grazie alla vittoria ottenuta nel torneo di Linz (sconfitta agevolmente la russa Ekaterina Alexandrova in Finale), ha scalato ben cinque posizioni rispetto all’inizio del torneo in terra austriaca e domani potrà festeggiare il suo Best ranking (non era mai andata oltre alla trentesima piazza) con 1813 punti in cantiere (ne ...

Camila Giorgi a Linz - lacrime dal ridere. "Ho giocato malissimo". Oggi la finale : La tennista marchigiana in preda all'ilarità in conferenza stampa. "Scusate, sono stata disastrosa. Ma ho vinto e quindi a posto così"

WTA Linz – Camila Giorgi ride fino alle lacrime! In conferenza stampa l’azzurra non riesce a trattenersi [VIDEO] : Camila Giorgi non riesce a trattenersi in conferenza stampa: davanti ai complimenti, la tennista azzurra confessa di aver giocato male e scoppia a ridere trascinando tutta la sala stampa Grazie al successo ottenuto su Van Uytvanck (3-6 / 4-6), Camila Giorgi ha conquistato l’accesso alla finale del WTA di Linz che la vedrà opposta domani a Ekaterina Alexandrova. La tennista azzurra non è stata protagonista solamente in campo però, ma ...

