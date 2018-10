Calcio | Prima Categoria | i risultati e la classifica dopo la terza giornata

Calcio - Seconda Categoria A : i risultati e la classifica dopo la prima giornata : Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport I risultati odierni:

Napoli Calcio - le ultimissime : occhi su Piatek. Presentata la prima offerta al Genoa : Sono 25 i milioni proposti dal club partenopeo a Preziosi, che però ne pretende più del doppio: sul polacco anche Juve, Roma e Bayern Monaco

Calciomercato Genoa : prima offerta italiana per Piatek - c’è anche l’interesse della Juve : Krzysztof Piatek è inarrestabile e ha continuato a segnare anche con la maglia della Nazionale polacca. I numeri dell’attaccante, che attualmente ha più gol che partite in stagione, hanno attirato diversi club, in primis del nostro campionato italiano. In particolare De Laurentiis e Giuntoli sarebbero rimasti talmente colpiti dalle sue prestazioni al punto da recapitare un’offerta a Pegli. Il problema attuale risiede nella ...

La FIFA lancia la prima strategia per la crescita del Calcio femminile : La FIFA ha lanciato il primo piano strategico con l'obiettivo di far crescere il calcio femminile sotto diversi aspetti: dalla popolarità alla commercializzazione. L'articolo La FIFA lancia la prima strategia per la crescita del calcio femminile è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Albalonga (Calcio - serie D) - Corsetti da urlo : «La mia prima tripletta - ci voleva proprio» : Roma – Uno scatenato Claudio Corsetti ha consegnato la seconda vittoria stagionale all’Albalonga. La squadra di mister Fabrizio Ferazzoli ha sconfitto 4-1 il Flaminia e il protagonista assoluto è stato proprio l’esterno (o trequartista) classe 1986, autore di una splendida tripletta. «La prima della mia carriera – dice il giocatore che ha regalato tanti assist ai suoi compagni d’attacco nel corso degli anni – Un’emozione particolare, ...

Calcio - defezioni in casa Italia : lasciano Romagnoli - Cutrone - D’Ambrosio prima delle sfide a Ucraina e Polonia : Arrivano delle defezioni in casa Italia in vista dell’amichevole contro l’Ucraina (mercoledì a Genova) e della sfida contro la Polonia valevole per la Nations League (domenica in trasferta). Alessio Romagnoli ha infatti accusato un problema muscolare al flessore durante la rifinitura di Milan-Chievo, Patrick Cutrone è alle prese con degli acciacchi che ne hanno limitato l’impiego nelle ultime settimane, Danilo D’Ambrosio ...

Calcio a 5 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati di domenica 7 ottobre. Giostra del gol nella prima giornata : E’ andata in archivio la prima giornata del torneo di Calcio a 5 delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina), tra le specialità più interessanti e accattivanti del programma. Una rassegna che vede al via uomini e donne cimentarsi con scarpette e calzoncini e sfidarsi per il raggiungimento di un traguardo prestigioso. nella competizione riservata alle donne, il Camerun si è imposto con il punteggio di 9-1 contro la Repubblica ...

Calcio - i convocati dell’Italia per le sfide a Ucraina e Polonia. Assenti Belotti e Balotelli - tornano Giovinco e Verratti. Prima per Caprari : Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana di Calcio, ha diramato le convocazioni per le prossime due sfide in cui saranno impegnati gli azzurri: mercoledì 10 ottobre contro l’Ucraina a Genova (amichevole) e domenica 14 ottobre contro la Polonia a Chorzow (Nations League). Siamo già a un crocevia importante, dopo aver perso in Portogallo e aver pareggiato con i biancorossi in casa, la trasferta nell’Est sarà fondamentale per il ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 5 - 7 Ottobre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Grande week end in diretta per la 4° giornata del campionato Primavera 1 Tim in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky), la televisione che racconta tutte le gare della stagione fino all’assegnazione dello scudetto.Telecamere accese per sette delle otto partite del turno e un grand...

Sportitalia - Calcio 28 - 30 Settembre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Grande week end in diretta per la 3° giornata del campionato Primavera 1 Tim in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky), la televisione che racconta tutte le gare della stagione fino all’assegnazione dello scudetto. Telecamere accese per sette delle otto partite del turno con il big match tra Juventus e Milan in programma ...

Calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...

Piero Chiambretti a Blogo : "La seconda serata ormai è un Calcio in cul* - ora debutto in prima" (VIDEO) : Si avvicina il debutto di Piero Chiambretti in prima serata. Il conduttore a 62 anni esordirà nella pregiata fascia di palinsesto. Lo farà con CR4 - La Repubblica delle donne, il nuovo programma di Rete 4 al via mercoledì 17 ottobre alle 21.25. Blogo ha intervistato lo showman che fino alla scorsa stagione era alla guida di Matrix Chiambretti su Canale 5:prosegui la letturaPiero Chiambretti a Blogo: "La seconda serata ormai è un calcio in ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : Juventus-Chievo Verona Valpo 6-0 - giostra bianconera del gol nel posticipo domenicale : La regola del sei anche a Vinovo (Torino). E’ il caso di dirlo dopo aver assistito al posticipo domenicale tra Juventus Women e Chievo Verona Valpo del primo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Le bianconere si sono imposte con un netto 6-0 infliggendo lo stesso score del Milan nell’incontro contro il Pink Bari e della Fiorentina nel match del “Gino Bozzi” contro l’Atalanta Mozzanica. Una ...

Calcio - Juniores di Eccellenza : i risultati e la classifica dopo la prima giornata :