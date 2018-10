Calcio | Guardiola | ' Futuro in Italia? Perchè no'

Guardiola : Juve più favorita del mio City in Champions - Calcio : Avevamo voglia di mangiarci il mondo e ce lo siamo mangiati. Il tiki taka come concetto non mi piace, sembra un modo ludico, ma noi lo facevamo per portare l'avversario in un punto, così come Carlo ...

Guardiola esalta De Zerbi : "Sassuolo - un Calcio molto propositivo" : Lo spagnolo, con Sacchi e Ancelotti al Festival dello Sport di Trento per un dibattito sulla bellezza dello sport, non chiude a un futuro in Italia: "Perché no"

La bellezza del Calcio : Sacchi - Ancelotti e Guardiola a confronto. E Pep esalta il Sassuolo di De Zerbi : Sacchi: 'Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. Chi gioca meglio non solo vince ma avrà come riconoscimento uno status che chi gioca male non avrà mai'. Ancelotti: 'Adesso anche le ...

Guardiola su Simeone : “All’inizio non apprezzava il mio Calcio” : In una lunga chiacchierata a “Universo Valdano”, trasmissione dell’emittente Movistar Plus, Pep Guardiola ha raccontato qualche aneddoto relativo alla sua esperienza sia da calciatore che da allenatore. Tra questi episodi, uno curioso riguarda Simeone – agli esordi in panchina – che, dopo aver assistito a un allenamento del Barcellona, confidò al tecnico spagnolo di non amare il suo gioco. Guardiola ha ...

Manchester City nei guai : Bravo fa crack e Guardiola resta con un solo portiere - Calciomercato inconcepibile : Manchester City alle prese con il grave infortunio del portiere Claudio Bravo che mette Guardiola in una condizione poco piacevole Il Manchester City non può permettersi errori di questo genere sul mercato. Un club facoltoso che punta al massimo risultato possibile, non può avere solo due portieri in rosa. Ederson è il titolare, ma il suo secondo Bravo si è fermato a causa di un grave infortunio, la rottura del tendine d’Achille. In ...

Calciomercato Manchester City; Guardiola : ”Marchisio non arriverà” : Pep Guardiola ha escluso l’arrivo ai Citizens di Claudio Marchisio che ha lasciato la Juventus, dopo 25 anni, proprio nell’ultimo giorno di mercato. Il Manchester City non acquisterà altri giocatori almeno fino alla prossima finestra di mercato in dicembre, nonostante l’infortunio che terrà fermo per i prossimi tre mesi il centrocampista belga Kevin De Bruyne. A confermarlo è stato lo stesso manager dei Citizens, Pep Guardiola, ...

