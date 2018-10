Calcio Finale e Pietra | è il vostro giorno! La cronaca LIVE del derby savonese

Calcio - Eccellenza. Il Finale si ferma a tre - la Rivarolese fa il tris : al "Grondona" è 3-0 - ma i giallorossi potrebbero vincere a tavolino : Rivarolese " Finale 3-0 , 48' Mura, 62' Romei, 72' Ungaro, 50' fine delle ostilità, la Rivarolese finalmente trova la prima gioia casalinga della stagione, mentre il Finale raccoglie la sua prima ...

Calcio - Serie A : Empoli-Roma 0-2 finale

Calcio - Serie A : Udinese-Juventus 0-2 finale

Calcio - Champions League : Juventus-Young Boys 3-0 finale

Ivanisevic : 'La finale di Wimbledon 2001 era come una partita di Calcio' : Cosa sarebbe stato di te senza il tuo servizio, uno dei migliori della storia di questo sport? Ogni giocatore ha un colpo speciale. Nel mio caso, non so cosa sarebbe successo. Avrei dovuto fare ...

Storie di sfruttamento dal Qatar - lavoro non pagato per lo stadio della finale dei mondiali di Calcio : Dal Qatar arriva l’ennesima storia di sfruttamento estremo del lavoro nella preparazione dei mondiali Fifa di calcio del 2022. Mercury Mena (già Mercury Middle East), un’azienda ingegneristica coinvolta in alcuni tra i più prestigiosi progetti collegati ai campionati di calcio, come Lusail City, la “Città del futuro” che ospiterà la partita inaugurale e la finale, non ha versato migliaia di dollari in stipendi e versamenti pensionistici, ...

Diretta/ Albissola-Pro Vercelli (risultato finale 2-3) streaming video e tv : Decide Comi su Calcio di rigore! : Diretta Albissola-Pro Vercelli, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:12:00 GMT)

Calcio - Serie A : Udinese-Lazio 1-2 risultato finale

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina 0-2 - le viola espugnano la Nord Energi Arena e volano agli ottavi di finale : Grande impresa della Fiorentina Women’s FC nel ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League 2018-2019 di Calcio femminile. Le viola allenate da Antonio Cincotta si sono imposte, infatti, 2-0 contro le danesi del Fortuna Hjørring. Alla Nord Energi Arena una doppietta della scozzese Lana Clelland al 15′ e al 25′ ha consentito alle gigliate di bissare il successo di due settimane al “Franchi” di Firenze, ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina - le viola vogliono completare l’opera e volare agli ottavi di finale : Il conto alla rovescia sta per terminare e domani alla Nord Energi Arena di Hjørring (Danimarca) la Fiorentina Women’s FC andrà a caccia delle qualificazione agli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile contro le danesi del Fortuna Hjørring. Le viola, vittoriose all’andata 2-0 nella splendida cornice dell’Artemio Franchi di Firenze, vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere in questo inizio di ...

Calcio - Serie A : Frosinone-Juventus 0-2 risultato finale

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Juventus 0-2. Nel finale Cristiano Ronaldo e Bernardeschi regalano tre punti ai bianconeri : La Juventus nel finale passa a Frosinone per 0-2 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ed infila la quinta vittoria consecutiva in Serie A, distanziando nuovamente in classifica il Napoli. Dominio bianconero, ma Sportiello resiste per oltre ottanta minuti. La linea Maginot ciociara però crolla proprio in vista per traguardo. Nel primo tempo già al 7′ Ronaldo sfiora la rete girando bene verso la porta, ma la difesa di casa ...

Calcio - Serie A : Milan-Atalanta 2-2 risultato finale

Calcio - Serie A : Fiorentina-Spal 3-0 risultato finale