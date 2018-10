Calcio Estero; Società schierate | quando il calcio fa politica

Perquisizioni in 12 club e all'estero - in Belgio scoppia il caso Calciopoli : Una raffica di Perquisizioni è stata realizzata in una dozzina di club di calcio della serie A belga in quella che si prefigura come una 'Calciopoli' del Belgio. La magistratura indaga su vari reati ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 5 al 7 Ottobre : E' in arrivo su DAZN un weekend ricco di grandi appuntamenti per gli appassionati di sport. Saranno oltre 50 gli eventi sportivi che DAZN trasmetterà in diretta e on demand, nel fine settimana, tra Calcio nazionale e internazionale (Serie A TIM, Serie BKT, Serie D, LaLiga, Ligue 1, Ligue 2, J1 League, e l’esordio su DAZN della Championship inglese), sport americani (NFL, NHL e Playoff MLB), Guinness PRO 14 di rugby, sport da ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 8a giornata Premier e 7a Bundesliga : 10 incontri in esclusiva tra il 5 il 7 ottobre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per l’ottava giornata (uno anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Testa a testa ad Anfield: LIVERPOOL-MANCHESTER CITY domenica 7 ottobre, ore 17.30 Bundesliga con 4 partite in onda del settimo turno Saranno 10 gli incontri di Calcio Estero in...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 28 Settembre al 1 Ottobre : Saranno oltre 45 gli eventi sportivi che DAZN trasmetterà live e on demand nel fine settimana, tra Calcio nazionale e internazionale (Seria A TIM, Serie BKT, Serie D, LaLiga, Ligue 1, Ligue 2 e J1 League), sport americani con MLB e NFL, rugby con il Guinness PRO14, MMA con il Bellator e World Grand Prix Darts. Il weekend di grande Calcio su DAZN prevede tutta la Liga spagnola, dove spicca il derby di Madrid tra Real e Atletico, in ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 7a giornata Premier e 6a Bundesliga : Premier LEAGUE6 match validi per la settima giornata(West Ham vs Manchester United anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Nel weekend il sesto turno della Bundesliga3 le partite in onda Saranno 9 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Spo...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronist dal 25 al 27 Settembre : Turno infrasettimanale di grandi match di Calcio nazionale e internazionale, quello in arrivo su DAZN, da martedì 25 Settembre, fino alla notte di giovedì 27 Settembre. Saranno ben 37 le partite che DAZN trasmetterà, in diretta e on demand, tra Seria A TIM, Serie BKT, LaLiga, Ligue1, English Football League Cup e Copa Sudamericana. DAZN trasmetterà in esclusiva anche tutti i match della Liga spagnola, dove Real ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 5a Giornata Bundesliga : Nel weekend di Bundesliga protagonisti Tolisso, Robben, Rodriguez. Il Bayern Monaco non si ferma e rimonta facilmente il gol su rigore del Bayer Leverkusen firmato dopo soli cinque minuti da Wendell. Tre punti che per i bavaresi si traducono nel comando della Bundesliga a punteggio pieno dopo tre giornate con due punti di vantaggio su un quartetto di inseguitrici formato da Dortmund, Wolfsburg, Hertha e Mainz. Neanche il tempo per rifiatare e di ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 5a Giornata Liga e 6a Giornata Ligue 1 : Il weekend di grande Calcio su DAZN comincia questa sera con gli anticipi di LaLiga e Ligue 1. DAZN trasmetterà in esclusiva anche tutti i match della Liga spagnola, dove Real Madrid e Barcellona saranno impegnate entrambe in casa contro Espanyol e Girona, e quelli della Ligue 1 francese, che vedrà la capolista PSG impegnata sul campo del Rennes. In diretta anche due partite della J1 League giapponese, col Sagan Tosu ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 6a giornata Premier e 4a Bundesliga : Premier LEAGUE6 match validi per la quinta giornata(West Ham vs Chelsea anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Nel weekend il quarto turno della Bundesliga4 le partite in onda Saranno 12 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Sport di Sky tra i...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 4a Giornata Liga e 5a Giornata Ligue 1 : Il weekend di grande Calcio su DAZN comincia questa sera con gli anticipi di LaLiga e Ligue 1. DAZN trasmetterà in esclusiva anche tutti i match della Liga spagnola, dove Real Madrid e Barcellona saranno impegnate entrambe in trasferta contro Athletic Bilbao e Real Sociedad, e quelli della Ligue 1 francese, che vedrà la capolista PSG ospitare il Saint Etienne. In più, per la prima volta su DAZN sa...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 5a giornata Premier e 3a Bundesliga : Premier LEAGUE6 match validi per la quinta giornata(Watford - Manchester United anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Nel weekend il terzo turno della Bundesliga3 le partite in onda Saranno 10 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Sport di Sky tra il 14 e il ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 4a giornata Premier e 2a Bundesliga : Premier LEAGUE6 match validi per la quarta giornata(Manchester City - NewCastle anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Nel weekend il secondo turno della Bundesliga3 le partite in onda del primo turno Saranno 8 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Sport di Sk...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 4a giornata Premier e 2a Bundesliga : Premier LEAGUE6 match validi per la terza giornata(Manchester City - NewCastel anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Nel weekend il secondo turno della Bundesliga3 le partite in onda del primo turno Saranno 8 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Sport di Sky...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 3a Giornata Liga e 4a Giornata Ligue 1 : LA PRESENTAZIONE - Turno interlocutorio per Real e Barca, appaiate in testa e impegnate in gare interna sulla carta morbide, con Leganes e Huesca (prima volta in massima divisione in 96 anni). Piu serio il compito dell'Atletico in casa del Celta. Siviglia favorito nel derby col deludente Betis, Valencia in cerca di riscatto nell'altra stracittadina col Levante. Villarreal a caccia dei tre punti col Girona dopo un inizio al rallentatore. ...