Bus diretto ad Assisi carico di studenti si schianta contro un pilone | un morto

Softball - European Premiere Cup 2018 : Forlì batte Bussolengo nello scontro diretto. Domani l’ultima giornata : La European Premiere Cup entra sempre di più nel vivo. Oggi è stata la serata dello scontro diretto tra le due squadre italiane impegnate, Forlì e Bussolengo. Partita tirata ed equilibrata, come da copione, terminata per 1-0 per la Poderi Dal Nespoli padrona di casa. Un punto segnato da Elisa Grifagno alla quarta ripresa, ovvero quando è stata messa a segno la prima valida dell’incontro. Per il resto, infatti, le pitcher Hoover e Hyland ...