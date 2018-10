Buona la prima per la M G Videx | è vittoria estena contro la Tipiesse

Virtus Cermenate Buona la prima del volley in trasferta : Virtus Cermenate vittoriosa alla prima di campionato. trasferta a Induno Olona Inizia con una vittoria al tie break il campionato di Serie D di Cermenate . Nel match della prima giornata, infatti, le ...

Milano - Buona la prima col Buducnost in Eurolega : Oscar Eleni Il buongiorno del mattino per l'euro Armani che sul ponte del millennio di Podgorica trova la sua coorte di classe e si prende la prima di un torneo lungo e difficile battendo il Buducnost ...

Social dinner della Capitanata - Buona la prima : 'La cucina dei fuorisede' Ad Orsara di Puglia : Con lui si è andati alla ricerca delle differenze tra blogger e influencer e si è esplorato il mondo di Instagram, che da una parte registra un aumento costante di iscritti e dall'altra vede ...

Risultati Eurolega Basket 2ª Giornata – Buona la prima per Milano : Budcnost ko - l’Olimpia vince in trasferta : I Risultati della seconda Giornata dell’Eurolega di Basket: buono l’esordio dell’Olimpia Milano contro il Budcnost Dopo una prima Giornata all’insegna dei trionfi di Real Madrid, Panathinaikos, CSKA Mosca e Anadolu Efes, l’Eurolega di Basket vede scendere in campo anche l’unica squadra italiana in competizione. L’Olimpia Milano inizia col piede giusto l’avventura nel campionato continentale ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Buona la prima per Milano. L’Olimpia espugna il campo del Buducnost : Esordio vincente per Milano nell’Eurolega 2018-2019. L’Olimpia ha superato in trasferta per 82-71 il Buducnost al termine di una partita che ha sempre visto la squadra di Pianigiani avanti. Milano ha avuto qualche momento di sbandamento, arrivando ad avere solo tre punti di vantaggio a pochi minuti dal termine, ma è molto positiva la reazione avuta nel finale, quando la formazione italiana ha saputo gestire gli ultimi possessi al ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Buona la prima per Milano. L’Olimpia espugna il campo del Buducnost : Esordio vincente per Milano nell’Eurolega 2018-2019. L’Olimpia supera in trasferta per 82-71 il Buducnost al termine di una partita che ha sempre visto la squadra di Pianigiani avanti. Milano ha avuto qualche momento di sbandamento, arrivando ad avere solo tre punti di vantaggio a pochi minuti dal termine, ma è molto positiva la reazione avuta nel finale, quando l’Olimpia ha saputo gestire gli ultimi possessi al meglio. Miglior ...

JP Morgan - Buona la prima : Si apre ufficialmente la nuova stagione delle trimestrali per la Corporate America. Ad inaugurarla è il colosso finanziario JP Morgan , che ha riportato nel periodo un utile netto di 8,38 miliardi di ...

Virtus Roma - Buona la prima : Vittoria contro Cassino e ritorno in grande stile in un PalaEur gremito Roma – In un PalaEur da subito caldo per l’affluenza dei tifosi, la Virtus Roma parte con il piede giusto nella prima partita della stagione 2018-2019 di Serie A2 Old Wild West. Davanti a circa 2000 persone, i ragazzi di Coach Bucchi dominano contro la Virtus Cassino sin dai primi minuti e chiudono vincendo 86-71. L’esordio in campionato della Virtus regala emozioni, ...

Basket - Milano e Bologna Buona la prima - cadono Torino e Brescia : La squadra di coach Sacripanti guidata da un super Punter espugna Trieste. Milano non senza faticare ha la meglio su Brindisi, sorridono Venezia, Varese e Reggio Emilia

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : Buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : Buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...

Preseason NBA – Buona la prima per i Clippers di Gallinari - ko Nets e Bulls : i risultati della notte : I risultati della notte della Preseason NBA: ko per Nets, Chicago Bulls, Thunder e Minnesota. Vincono Knicks, Bucks, Pistons e Clippers Nella notte è andato in scena un altro capitolo della Preseason NBA. prima che la stagione regolare inizi, ad animare la nottata delle partite in programma il derby di New York tra Nets e Knicks, in cui a trionfare sono stati Kevin Knox e compagni. Nonostante l’assenza per infortunio di Kristaps ...

ATP Pechino – Buona la prima per Cecchinato : l’italiano agli ottavi di finale : Cecchinato supera il primo turno del torneo ATP di Pechino: l’azzurro agli ottavi di finale Esordio positivo per Cecchinato nel torneo Atp di Pechino: l’italiano ha battuto oggi Baghdatis in tre set. Inizio in salita per Cecchinato, che ha perso il primo set con un pesante 6-1, l’italiano però non si è dato per vinto e, rimboccatosi le maniche, è riuscito a rimontare verso un’importante vittoria, portando a casa i ...

Tu sì que vales 2018 - prima puntata/ Diretta e concorrenti - Iva Zanicchi : "Io giurata? Sono troppo Buona" : Tu si que vales 2018, Diretta e anticipazioni prima puntata 29 settembre: conducono Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Iva Zanicchi giudice popolare.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:11:00 GMT)