In un arco di tempo che va "dai 12 ai 15" è possibile demolire quel che resta delMorandi e ricostruirne uno. Così il sindaco die Commissario straordinario per la ricostruzionea "1/2h in più" su Rai3 Preme il governatore della Liguria Toti: "L'importante è che ilsi ricostruisca in fretta". "Se la magistratura dissequestrerà entro novembre si comincerà a lavorare presto". E il sottosegretario alle Infrastrutture, Rixi: "Il Commissario ha poteri straordinari perchénon può aspettare".(Di domenica 14 ottobre 2018)