Bucci | il nuovo ponte a dicembre 2019

Giovanni Toti e Marco Bucci : "A Genova il nuovo ponte a Natale 2019" : Per ricostruire il ponte Morandi serviranno tra 12 e 15 mesi, a seconda del tipo di demolizione e del tipo di ponte che si vuole ricostruire, un tempo che decorre a partire dal momento del dissequestro dell'infrastruttura. "Se l'Autorità Giudiziaria dispone il dissequestro, possiamo partire con la demolizione per Natale. Non ho mai detto che è facile, ma è il nostro obiettivo. Fatti i conti, potremmo avere il nuovo ponte per ...

Sfollati di nuovo in corteo a Genova. Bucci : "Il 18 o 19 rientreranno in casa - due ore per prendere le loro cose" : Il comitato degli Sfollati di ponte Morandi ha aperto con il proprio striscione la manifestazione Riprendiamoci Genova organizzata dall'omonima associazione insieme a Emergente e a Che l'Inse. "Ogni manifestazione che ricorda la tragedia del ponte ci vedrà in piazza - ha detto Ennio Guerci, del Comitato degli Sfollati - perché noi siamo parte della ferita anzi una delle parti più significative". Dopo la prima parte del ...

