Brindisi | 43enne litiga con la ex moglie e la morde sul mento | arrestato

Blastingnews

: Morde l'ex moglie che lo ha lasciato: arrestato 43enne - Quoti_Puglia : Morde l'ex moglie che lo ha lasciato: arrestato 43enne - PugliaStream : Morde l'ex moglie che lo ha lasciato: arrestato 43enne -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Minacce a mezzo social, atti persecutori vari e addirittura un morso al. È finito nei guai unoriginario di Ceglie Messapica, paese in provincia di. L'uomo aveva concluso una relazione con la sua exormai da diverso tempo, ma a quanto pare lo stesso non avrebbe accettato che quest'ultima lo avesse lasciato. La donna voleva rifarsi una vita, ma purtroppo l'uomo, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, continuava imperterrito le sue vessazioni. Ieri sera, al culmine dell'ennesima lite con la ex, è stato colto in flagranza di reato VIDEO dai Carabinieri della locale stazione ed è stato. La donna morsa alTutto è cominciato quando la vittima ha cercato di far capire all'ex marito, una volta e per tutte, come la relazione tra di loro ormai fosse giunta al capolinea e di essere stanca delle continue minacce e persecuzioni. ...