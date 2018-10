: #Brexit, Downing St. conferma: restano nodi da risolvere - Agenzia_Ansa : #Brexit, Downing St. conferma: restano nodi da risolvere - MediasetTgcom24 : Brexit, capo negoziatore Ue Barnier: questioni chiave restano aperte #ue - MTalevi : RT @MediasetTgcom24: Brexit, capo negoziatore Ue Barnier: questioni chiave restano aperte #ue -

alcune "questioni irrisolte" sulla strada di un accordo di divorzio sullafra Regno Unito e Ue. Lo confermano in una nota ufficiale congiunta la premier, May e il ministro per la, Raab. Nella nota -diffusa contemporaneamente da Downing Street e dal dicastero per la, dopo l'incontro a Bruxelles fra Raab e Barnier- si ribadisce la volontà del governo di Londra di "fare progressi" per giungere all'intesa.(Di domenica 14 ottobre 2018)