I 27europei sono stati convocati per unastraordinaria sullada tenersi già nel pomeriggio. Lo riferiscono alcune fonti diplomatiche. Intanto il ministro britannico per laDominic Raab, giunto a sorpresa a Bruxelles, ha incontrato il Capo negoziatore della Ue Michel Barnier, per oltre un'ora. Raab ha lasciato la sede della Commissione Ue, dove si è svolto il colloquio. Resterebbero in discussione alcuni punti cruciali. Ma altre fonti danno per chiuso l'accordo.(Di domenica 14 ottobre 2018)