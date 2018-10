Brexit - Politico : 'C'è l'accordo'. I media inglesi smentiscono - : Secondo il sito l'intesa tra Londra e Bruxelles è stata raggiunta: il negoziatore britannico Dominic Raab e quello dell'Ue Michel Barnier avrebbero scelto un periodo di transizione. Ma i media ...

Brexit - Politico : “Accordo raggiunto a Bruxelles tra i negoziatori”. Riunione straordinaria degli ambasciatori : Accordo raggiunto sulla Brexit. Lo sostiene Politico.eu secondo cui i negoziatori Dominic Raab e Michel Barnier avrebbero trovato l’intesa sul divorzio del Regno Unito dal Continente, con un periodo di transizione, per evitare shock economici. Il giornale ha citato tre fonti diplomatiche, mentre quelle ufficiali, al termine dell’incontro di domenica pomeriggio tra il ministro britannico e il capo negoziatore delle Ue, diffondevano soltanto ...

May al congresso Tory : ""Abbandoniamo il sogno di una Brexit perfetta. Un secondo referendum? Sarebbe voto politico"" : "Non abbiamo paura di uscire senza un accordo". La premier britannica, Theresa May, nel corso del suo intervento al congresso Tory ha affrontato nuovamente la questione della Brexit e dei negoziati con l'Ue, ribadendo l'ipotesi del 'no deal' già accennata nel corso del vertice Ue di Salisburgo. Ha chiesto, poi, rispetto da parte di Bruxelles: "Tratterò l'Unione europea con nient'altro che rispetto. Il Regno Unito si aspetta la ...