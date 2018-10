Brexit | Politico | “Accordo raggiunto a Bruxelles tra i negoziatori” Riunione

ilfattoquotidiano

: 'C'è l'accordo sulla Brexit'. Lo riporta - HuffPostItalia : 'C'è l'accordo sulla Brexit'. Lo riporta - TgLa7 : - Gastone_derolla : RT @HuffPostItalia: 'C'è l'accordo sulla Brexit'. Lo riporta -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Accordosulla. Lo sostiene.eu secondo cui i negoziatori Dominic Raab e Michel Barnier avrebbero trovato l’intesa sul divorzio del Regno Unito dal Continente, con un periodo di transizione, per evitare shock economici. Il giornale ha citato tre fonti diplomatiche, mentre quelle ufficiali, al termine dell’incontro di domenica pomeriggio tra il ministro britannico e il capo negoziatore delle Ue, diffondevano soltanto la notizia di un’imminentestraordinaria dei 27 ambasciatori europei per le 18.30 di domenica. L’appuntamento domenicale era propedeutico alla soluzione dei punti cruciali ancora in discussione, come la questione delle frontiere nord irlandesi, per trovare l’accordo ordinato di divorzio, in vista della cena dei 27 leader europei di mercoledì sera e del successivo vertice che ne discuterà. L'articolo: ...