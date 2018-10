Brexit | ore cruciali per l' accordo | riunioni a sorpresa a Bruxelles May sotto tiro

Forex - sterlina in recupero su speranze Brexit . Corre l'euro dopo parole Draghi : l'euro si muove in rialzo nei confronti del biglietto verde dopo che il Presidente della BCE, Mario Draghi ha riferito che allo stato attuale è possibile che, nell'estate del 2019, si vengano a creare ...

Zadie Smith - l’amore - i libri - la Brexit : Questa intervista è stata pubblicata su Vanity Fair n. 36 in edicola fino al 18 settembre. L’ossessione di tua madre per i gabinetti non è un argomento interessante. Nemmeno il cartellone pubblicitario fuori dalla tua finestra. Tantomeno, l’abbattimento della tua biblioteca di bambina. Eppure, i saggi di Zadie Smith, l’unica scrittrice al mondo che ha il profilo di Nefertiti ma più bello, parlano di queste cose qui. Nel modo particolare che ha ...