Brexit | nessun accordo | resta da sciogliere il ' nodo' della frontiera irlandese

Brexit - May attacca l’Europa : «Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo» : La premier: ora abbiamo bisogno di sentire dall’Ue quale sia la vera alternativa. Ribadita la volontà di garantire i diritti dei cittadini europei già residenti in Gran Bretagna

Brexit - Blair e Johnson bocciano la May/ Ultime notizie - sfida tra i conservatori : premier - "Nessuna novità" : Brexit, May: "No a nuovo referendum. Non tradisco la nostra democrazia". Il premier britannico difende il suo piano d'accordo con l'Unione europea.