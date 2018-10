Brasile | Paquetá trascina il Flamengo Gabigol decisivo per il Santos

Brasile - 3-0 del Flamengo di Paquetà col Fluminense : Vittoria per 3-0 del Flamengo di Lucas Paquetà, acquisto del Milan in arrivo a gennaio, nel ‘clasico’ del campionato brasiliano contro il Fluminense. La formazione di Rio si impone nella sfida valida per la 29esima giornata grazie alle reti di Uribe all’11’, Duarte al 46′ e ancora Uribe al minuto 50. Con questo risultato la squadra di Paquetà sale in seconda posizione in classifica con 55 punti, uno in meno ...

Paquetà - il Milan accelera : Leonardo pesca in Brasile : MilanO - Il Milan inizia a muoversi concretamente sul mercato di gennaio. Leonardo pesca in Brasile nella speranza di ripetere i colpi del passato rossonero, come Kakà e Thiago Silva. I media ...

Dal Brasile : 'Milan - per Paquetà visite mediche a Rio' : TORINO - Lucas Paquetà , trequartista e 'stella' del Flamengo , si è recato già oggi in una clinica di Barra da Tijuca , quartiere 'olimpico' di Rio , per svolgere le visite mediche necessarie al suo ...

Milan : dal Brasile - preso Paquetà : ANSA, - ROMA, 10 OTT - In Brasile sono disposti a scommettere sulle qualità del giovane centrocampista, ma anche sul fatto che il Milan ha già concluso il suo acquisto. Lucas Paquetà, classe 1997, ...

Milan - in Brasile sono sicuri : è fatta per Paquetá. Arriva a gennaio : Secondo Globoesporte bruciata la concorrenza del Psg. Già state fissate le visite mediche per i prossimi giorni

Lucas Paquetà al Milan/ Chi è il talentino erede di Kakà : rumors dal Brasile - "Visite mediche in corso" : Lucas Paquetà, chi è il talento brasiliano a un passo dal Milan: il paragone con Kakà, Leonardo per lui pronto a spendere 35 milioni più bonus al Flamengo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:04:00 GMT)

Milan - colpo Paquetà : bruciato il Psg. Dal Brasile : affare fatto per 35 milioni : Un colpo, anzi un colpaccio improvviso messo a segno da Leonardo. Secondo quanto garantisce Globoesporte, il Milan avrebbe messo le mani su Lucas Paquetà, 21enne trequartista da poco entrato nel giro ...