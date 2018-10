Brasile | Haddad | non è impossibile per noi raggiungere il 50 per cento

Fronte democratico con Haddad per far uscire il Brasile dalla crisi : ... nelle strade e nelle reti; allo stesso tempo va promosso attivamente l'incontro di personalità del campo progressista, democratico e patriottico con la realizzazione di manifestazioni, spettacoli, ...

Samba populista. Jair Bolsonaro stravince le elezioni in Brasile - stacca Fernando Haddad di 18 punti - ma sarà ballottaggio : Jair Bolsonaro ha trionfato nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, sfiorando il 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti, e affronta ora un ballottaggio contro l'erede di Lula da Silva, previsto per il 28 ottobre, come candidato superfavorito.L'ex militare di estrema destra ha raggiunto il 46% dei voti, mentre Haddad si è fermato al 28%.Secondo le cifre ufficiali diffuse dai media brasiliani, ...

Brasile al voto : Bolsonaro in testa - Haddad punta al ballottaggio : ... proseguita con l'impeachment a Dilma Rousseff e l'arresto di Lula da Silva, potrà pure eleggere un presidente, ma difficilmente cambierà il modus operandi della politica brasiliana.

Brasile al voto : Bolsonaro in testa - Haddad punta al ballottaggio : L’onda lunga della destra di Jair Bolsonaro cala sul Brasile, mentre il candidato di Lula da Silva Fernando Haddad prova disperatamente a rincorrere. Un esercito di 147 milioni di elettori si è recato alle urne in un clima durissimo che potrebbe diventare incandescente nell’eventuale ballottaggio a fine mese. Bolsonaro ha votato di prima mattina a ...

Brasile mio - ti prego : vota Haddad - non tornare nel buio : Caro Brasile, in questi giorni sei nei miei pensieri, mia terra amata. Sono nato nella tua San Paolo, metropoli di cuore e acciaio, figlio di lontane migrazioni: i bisnonni, poi i nonni e i miei genitori. Migranti economici veneti. Gente partita per fame e speranza. Ricordo la mia infanzia come un bene assoluto, eravamo in tanti figli di altri mondi, uniti da un pallone di plastica o da un aquilone colorato. Non importava il colore della nostra ...

Brasile : sondaggio - Haddad batte Bolsona : ANSA, - SAN PAOLO, 25 SET - Fernando Haddad, l'erede politico di Lula da Silva, accorcia la distanza che lo separa da Jair Bolsonaro, che resta sempre in testa alle intenzioni di voto ma, per prima ...

