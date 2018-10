Brasile | 3-0 del Flamengo di Paquetà col Fluminense

Brasile - Battisti trema per l'ascesa della destra. "Estradizione immediata" se vince Bolsonaro : Sul caso Battisti il leader conservatore ha sottolineato di voler mostrare 'al mondo il nostro totale ripudio e impegno nella lotta al terrorismo. Il Brasile merita rispetto!'. Ancora prima, il 19 ...

Brasile - lancia sale grosso contro i giocatori : arrestato un tifoso del Paysandu : Un rito, una mania o semplicemente un gesto da ripetere ogni volta come portafortuna. C'è chi ci crede e chi no, ma la superstizione per alcuni può diventare un grande alleato anche nello sport. E' quello che deve aver pensato Igor Viggiano Marques , tifoso accanito del Paysandu , squadra che milita nella serie B brasiliana. Per attirare sui propri beniamini la buona sorte, il fan ...

Brasile : Fmi toglie quattro decimali a crescita dell'economia - stime 2018 a più 1 - 4 per cento : Brasilia, 09 ott 17:28 - , Agenzia Nova, - Il Fondo monetario internazionale , Fmi, ha ridotto le proiezioni di crescita per il Prodotto interno lordo , Pil, del Brasile del 2018, passando... , Brb,

Bolsonaro - in Brasile hanno vinto i delusi. Quando niente funziona la ragione non conta più : È un fenomeno conosciuto benissimo ormai da decenni. Se ne occupa la psicologia e se ne parla anche nei workshop di grandi aziende, specie quelli relativi al commerciale, alle vendite, al marketing. Lo so per esperienza diretta. Ovvero le motivazioni di acquisto sono perlopiù emotive e del tutto irrazionali. E questo vale per tutto. Dalla scelta del partner al corso di studi, dal tipo di lavoro preferito all’acquisto di una giacca. Questa ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Cade il Brasile al maschile - si ritira l’Olanda tra le donne - in attesa del ritorno in campo delle azzurre : Una giornata convulsa, la seconda, nel torneo di Beach volley delle Olimpiadi Giovanili di Bueons Aires con qualche sorpresa in attesa del ritorno in campo domani alle 20 delle azzurre Scampoli e Bertozzi. In campo femminile spicca il ritiro per infortunio delle olandesi Van Driel/Schoon, una delle coppie che partiva con i favori del pronostico per la conquista di una medaglia ed ora a risalire la china nella classifica del girone, a patto che ...

JAIR BOLSONARO HA VINTO PRIMO TURNO DELLE ELEZIONI IN Brasile/ Ballottaggio con Haddad - le Borse ok : ELEZIONI presidenziali BRASILE: BOLSONARO sfiora il 50%. Ultime notizie e risultati: il candidato di estrema destra supera le aspettative dei sondaggi. Male Fernando Haddad, erede di Lula. (Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Bolsonaro (estrema destra) trionfa al primo turno delle presidenziali in Brasile : ora ballottaggio : Il candidato di destra è arrivato al 46% e andrà al ballottaggio con Fernando Haddad del Partito dei lavoratori, che ha...

Elezioni in Brasile - l'estremista di destra Bolsonaro largamente in vantaggio al primo turno Il nostalgico della dittatura; chi è : L'ha dominata come nelle previsioni Bolsonaro, con una vaga piattaforma di liberismo nell'economia e mano dura contro la criminalità e le minoranze. Contro la sinistra «ladra», il populismo e la ...

Jair Bolsonaro ha vinto il primo turno delle presidenziali in Brasile : Il candidato di destra è arrivato al 46 per cento e andrà al ballottaggio con Fernando Haddad del Partito dei lavoratori, che è arrivato al 29 per cento The post Jair Bolsonaro ha vinto il primo turno delle presidenziali in Brasile appeared first on Il Post.

Brasile - Bolsonaro sfiora il 50% al primo turno delle presidenziali - : Il candidato di estrema destra trionfa ma denuncia: "Sarei già stato proclamato presidente se non ci fossero state numerose irregolarità". Sfiderà il 28 ottobre al ballottaggio l'erede di Lula, ...

Il governo è un Robin Hood al contrario : la crisi del Brasile : SAN PAOLO - Alvaro Pinheiro aspira a una nuova vita: a cinquantatrè anni ha da poco messo fine a una carriera lanciatissima che lo aveva portato in giro per il mondo con varie multinazionali, tra le quali Chevron, Procter & Gamble e DuPont.

Elezioni in Brasile - oggi si vota : i candidati - i sondaggi e le perplessità del voto : Il 'Trump brasiliano' contro il 'sostituto di Lula'. Sono 13 i candidati al primo turno delle Elezioni presidenziali brasiliane di oggi, ma il voto si annuncia soprattutto come un duello fra il ...

Brasile - un freno alla spesa la prima sfida del futuro presidente : Ha un'economia indebolita ma solida nei rapporti con l'estero: potrà proseguire la sua ripresa? Il Brasile affronta domani elezioni difficili: il candidato della destra populista e nostalgico delle ...

"Il futuro del Brasile nelle mani delle donne. Lula martire di una democrazia sequestrata" : Imparare dal Brasile. Dalla resistenza popolare messa in atto da una destra "trumpista" che vuole azzerare le conquiste sociali attuate da una sinistra che vede il suo leader più autorevole, l'ex presidente Lula, rinchiuso in carcere con una condanna a 12 anni dopo un processo-farsa. Imparare dallo straordinario movimento di donne che, sabato scorso, a riempito le piazze delle più importanti città del Brasile, per dire "No" ...