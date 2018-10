Boxe | Olimpiadi Giovanili 2018 | Naichel Millas eliminato al primo turno dei pesi medi

oasport

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Finisce subito l’avventura alledi Buenos Airesdi. Il pugile padovano è statoaltra i, nei quali il sorteggio lo aveva messo di fronte al thailandese Weerapon Jongjoho. I cartellini dei giudici hanno evidenziato la natura non unanime della decisione: il giudice argentino Gonzalo Guzman è stato l’unico a darlo vincitore in tutte e tre le riprese, mentre tre degli altri quattro hanno ritenuto superiore Jongjoho lungo tutto il combattimento; infine, il giudice James Beckles di Trinidad e Tobago ha assegnato le prime due riprese al thailandese e la terza all’italiano. Con l’uscita di scena di, diventa Martina La Piana l’unica italiana ancora in grado di indossare i guantoni per combattere in terra argentina: lo farà nella seconda giornata dellain queste, ...