Bono degli U2 | a cena da Ivo

Emma Marrone ringraziata da Bono degli U2 a Milano per il brano Women of the world take over (video) : Grande sorpresa per Emma Marrone ringraziata da Bono degli U2 a Milano sul palco del Mediolanum Forum, durante il primo dei quattro concerti della band in città. La cantante salentina ha preso parte, insieme ad altre voci del pop e del rock internazionale, all'incisione del brano Women of the world take over, che rientra in un più ampio progetto della fondazione One di Bono contro lo sfruttamento delle donne e a tutela dei loro diritti. Un ...

EMMA MARRONE AL CONCERTO DEGLI U2/ Video - Bono Vox ringrazia per il supporto a favore dei diritti delle donne

Il tour 2018 degli U2 sarà l’ultimo per la band? Bono parla dell’esperienza pre-morte e di una pausa dalle scene : A quanto pare Bono e soci hanno davvero bisogno di una pausa, al punto tale da dichiarare che il tour 2018 degli U2 potrebbe essere l'ultimo per la band prima di una pausa dai contorni temporali indeterminati. I problemi di salute del frontman, in questi ultimi anni, hanno messo a dura prova sia lui che il resto della band, impegnata nell'Innocence+Experience tour prima e nel The Joshua Tree tour poi. Ora il gruppo è tornato in concerto con ...

Bono degli U2 in Sardegna - ultimi giorni di relax prima del tour indoor che toccherà Milano : Bono degli U2 in Sardegna per qualche giorno di relax. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il leader della band irlandese sarebbe sbarcato all'aeroporto di Cagliari-Elmas per poi spostarsi nell'hinterland. La meta scelta sarebbe quella del resort di Forte Village in quel di Santa Margherita di Pula, nel quale sta trascorrendo gli ultimi giorni prima della partenza del tour che toccherà anche il Mediolanum Forum di Assago per una ...

Bono Vox in vacanza in Sardegna/ Il leader degli U2 è arrivato in gran segreto con The Edge : Il cantante Bono degli U2 è in Sardegna per qualche giorno di vacanza prima di cominciare il tour della band il prossimo 29 settembre a Copenaghen

Bono degli U2 da Papa Francesco per i risultati di One : “Uomo straordinario per tempi straordinari” : Bono degli U2 da Papa Francesco per la presentazione dei risultati di One, associazione no profit nata nel 2004 e di cui è co-fondatore. L'artista ha incontrato il Santo Padre presso l'hotel del Vaticano Casa Santa Marta in udienza privata, nella quale ha presentato tutti i risultati ottenuti dall'Associazione dal 2004 a oggi, in particolare nella lotta alla povertà nei paesi in via di sviluppo. La presenza di Bono Vox a Santa Marta è ...

Bono Vox : "Ho visto il dolore sul volto del Papa quando abbiamo parlato degli abusi" : Nel corso del loro incontro Bono Vox e il Papa hanno affrontato anche il tema della pedofilia nella Chiesa: "Ho potuto vedere il dolore nella sua faccia, penso fosse sincero", dice il cantante di origine irlandese, impegnato contro la fame nel mondo e il debito estero. Nel 2009 aveva incontrato anche Benedetto XVI all'udienza gli artisti nella Cappella Sistina."Con Sua Santità abbiamo lasciato andare la conversazione dove voleva andare", ...

Show degli U2 al refettorio per clochard di Bottura : suonano “One” e Bono canta con una bimba in braccio : Gli U2 hanno suonato al refettorio per indigenti aperto dallo chef Massimo Bottura (tre stelle Michelin con l’Osteria Francescana di Modena) nella cripta della chiesa Madeleine di Parigi (dopo quelli già operanti a Milano, Londra e Rio). A un certo punto, mentre il gruppo si stava esibendo con One, una bambina ha iniziato a piangere e Bono, continuando a cantare, l’ha presa in braccio. Video Instagram/Massimo Bottura L'articolo Show ...

Bono Vox perde la voce sul palco : interrotto e annullato il concerto degli U2 : Bono perde la voce in pieno concerto e gli U2 sono costretti ad interrompere ed annullare lo show. L'ultimo guaio del musicista dagli occhiali rosa è di ieri sera a Berlino. Bono, che lo scorso ...

"Scusate…". Concerto sospeso dopo 3 canzoni e paura per Bono degli U2. Fan preoccupati : Bruttissimo momento (e bruttissimo periodo) per Bono Vox degli U2. A poche canzoni dall'inizio di un Concerto a Berlino, il cantante ha perso la voce ed è stato costretto a sospendere la performance. Il leader degli U2 ha provato a continuare ma è stato chiaro subito che non era in condizioni di concludere lo show. Bono è sembrato in difficoltà fin dalle prime canzoni e ha dovuto bere più volte sorsi di una bevanda calda

Bono Vox interrompe il concerto degli U2 a Berlino per problemi alla voce : “Non possiamo continuare” : Bono Vox interrompe il concerto degli U2 a Berlino per problemi alla voce. Giunti in Europa per la sessione continentale di Innocence + Experience Tour, il gruppo irlandese ha incontrato il primo intoppo durante il concerto che ha tenuto in quel di Berlino. Il gruppo ha quindi dovuto interrompere il live alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, dopo un'improvvisa perdita di voce del leader del gruppo che non si è sentito di andare avanti con lo ...

Bono Vox a Gallipoli - vacanze in Italia per il frontman degli U2 (foto) : Bono Vox a Gallipoli è stato avvistato nelle scorse ore. L'artista di calibro mondiale, frontman della band U2, si trova in Italia dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Puglia. Bono Vox a Gallipoli è stato intercettato a bordo del suo yacht privato nei pressi del porto ma non solo: il cantante ha raggiunto la costa attraverso un tender e ha attraccato a Mare Chiaro per una passeggiata tra le strade del centro storico. Paul David ...