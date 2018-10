Boldrini non dimentica e attacca Salvini : 'Dovrebbe andare a lezione di educazione civica' : Laura Boldrini contro Matteo Salvini. Non è una novità, ma l'eterna sfida dialettica tra l'ex Presidente della Camera dei Deputati ed il Ministro dell'Interno si arricchisce di una nuova sfida. Stavolta l'oggetto del contendere sono i fondi agli Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Da una parte c'è l'opinione del leader del Viminale che punta a limitarli fortemente, dall'altra quella della politica di Libera e Uguali ...

Corteo studenti - Boldrini : 'Violenza va condannata - ma Salvini non dia lezioni di civiltà' : Nella giornata di oggi, gli studenti hanno manifestato in 50 piazze d'Italia, nonostante la partecipazione maggiore si sia riscontrata nelle citta' di Roma e Torino. Forte l'attacco nei confronti del governo, che è sfociato anche nel bruciare dei manichini [VIDEO] raffiguranti Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un gesto che è costato l'accusa di vilipendio a due attiviste torinesi. Gli studenti hanno manifestato per il diritto allo studio, per il ...

Laura Boldrini difende Asia Argento : "Bennett ha portato in tribunale i propri genitori e ha ricattato Asia Argento. Non mi pare una figura fulgida" : "Jimmy Bennett sembra una figura discutibile" dice Laura Boldrini ai microfoni di Radio2 durante il format "I lunatici". Ricostruisce la storia legale dell'attore americano che ha accusato di violenze Asia Argento, fatta di controversie e tribunali. "È stato denunciato per una relazione sessuale con una minorenne, ha portato in tribunale i propri genitori per chiedergli dei soldi e poi ha ricattato Asia Argento. Non mi pare una figura ...

Boldrini a Salvini : “Condividi bufale - vuoi cambiare nome alla Lega per non restituire 49 mln” : Scontro sui social tra l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Boldrini commenta un post di Salvini su di lei: "Sei ministro dell’Interno e condividi bufale. Non ho indicato nomi per la lista unitaria di sinistra. Sei tu che vuoi dare un nuovo nome alla Lega, per non restituire i 49 milioni che avete intascato”.Continua a leggere

Mussolini vs la Boldrini : ‘Vattene a Genova non a Catania. Lasciamola sulla nave ed imbarchiamola per la Libia’ : Mussolini vs la Boldrini: ‘Vattene a Genova non a Catania. Lasciamola sulla nave ed imbarchiamola per la Libia’ Alessandra Mussolini,… L'articolo Mussolini vs la Boldrini: ‘Vattene a Genova non a Catania. Lasciamola sulla nave ed imbarchiamola per la Libia’ proviene da Essere-Informati.it.

Di Maio contro Boldrini : «Passerella - non è andata ai funerali di Genova». Lei : «Patetico - agli ordini di Salvini» : Durissimo botta e risposta tra il vice premier Luigi Di Maio, M5S, che accusa l'ex presidente della Camera Laura Boldrini di fare la «Passerella» davanti alla nave Diciotti e le ricorda la sua «...