Bobby Solo riabbraccia la figlia Veronica dopo anni | ' Ho sofferto molto'

Bobby Solo a Domenica Live con la figlia Veronica Satti : "Questa volta ho davvero una lacrima sul viso!" : Bobby Solo, il cantante padre di Veronica Satti, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello che, negli ultimi anni, è stata spesso ospitata nei programmi condotti da Barbara D'Urso con l'obiettivo di ricostruire un rapporto con il padre, è stato uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica Live.La notizia è già nota da tempo: il cantante 73enne si è riappacificato con la figlia Veronica che, in passato, lo portò ...

Bobby Solo riabbraccia la figlia Veronica dopo anni : «Anche io ho sofferto molto» : ROMA - 'Quando ci siamo ritrovati, è come se mi fossi tolto dalla pancia un rinoceronte'. Bobby Solo , a Domenica Live, incontra la figlia Veronica Satti , classe 1990, che non ha visto per anni, da ...

Bobby Solo si commuove a Domenica Live : la dedica di Veronica Satti : Domenica Live: l’incontro in diretta tra Bobby Solo e Veronica Satti E’ stato Bobby Solo il primo a fare il suo ingresso a Domenica Live, per raccontare ad un’orgogliosa Barbara d’Urso ciò che è accaduto veramente nel suo animo quando ha potuto abbracciare dopo tanti anni sua figlia Veronica Satti. Il cantante ha precisato che anche per lui erano stati anni durissimi, e quando finalmente ha ritrovato l’ex ...

Veronica Satti/ Video - l'incontro con Bobby Solo e la dichiarazione d'amore di Valentina (Domenica Live) : Veronica Satti è appena rientrata in Italia dal suo viaggio in America, ovviamente per incontrare il padre Bobby Solo. Oggi sarà ospite della puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:29:00 GMT)

Domenica Live - anticipazioni e ospiti 14 ottobre : Giorgio Manetti - Grecia Colmenares - Valerio Merola - Bobby Solo e… : Mentre la diatriba sugli ascolti tv continua, oggi Barbara d’Urso torna alla guida di Domenica Live con tanti ospiti. Venerdì a Pomeriggio 5 ha annunciato “10 esclusive” confermando che tre di queste saranno proprio legate alla presenza in studio di Giorgio Manetti, ex cavaliere del trono over e grande amore di Gemma Galgani, l’attrice Grecia Colmenares, volto storico delle soap anni ’80-’90, che oggi sarà in ...

Domenica Live – Puntata del 14 ottobre 2018 – Grecia Colmenares - Giorgio Manetti - Bobby Solo tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque ritroverà dalle 17:30 […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 14 ottobre 2018 – ...

VERONICA SATTI/ Bobby Solo - la fidanzata Valentina e la frecciata a Giulia Salemi (Domenica Live) : VERONICA SATTI è appena rientrata in Italia dal suo viaggio in America, ovviamente per incontrare il padre Bobby Solo. Oggi sarà ospite della puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Domenica Live - gli ospiti di Barbara d'Urso del 14 ottobre 2018 : Bobby Solo e la figlia e Giorgio Manetti : Nuovo appuntamento con Domenica Live . Il contenitore condotto da Barbara d'Urso è in onda Domenica 14 ottobre, dalle ore 14, su Canale 5. Anche questa settimana, ricco parterre di ospiti nel salotto ...

In Abruzzo arrivano gli spettacoli di Bobby Solo e Francesco Montanari - gli appuntamenti da non perdere : Pescara. La nuova settimana degli eventi, in Abruzzo, si apre venerdì 21 settembre, con tre appuntamenti teatrali, tutti in programma a Pescara: 'Codice a sbarre', della compagnia Estrodestro, al ...

Bobby Solo e Francesco Montanari in Abruzzo : PESCARA. La nuova settimana degli eventi, in Abruzzo, si apre domani venerdì 21 settembre, con tre appuntamenti teatrali, tutti in programma a Pescara: "Codice a sbarre", della compagnia Estrodestro, ...

Bobby Solo fa "pace" con la figlia Veronica grazie a Barbara D'Urso : ROMA - Dopo tante puntate, Barbara D?Urso è riuscita nell?impresa di ?riunire? Bobby Solo e la figlia Veronica. In studio, Veronica Satti si commuove,...

“Pace fatta!”. Bobby Solo riabbraccia sua figlia Veronica Satti : “Il mio alter-ego” : È stata indiscussa protagonista in occasione della passata edizione del Grande Fratello 15. Veronica Satti è finita al centro delle polemiche per alcuni audio (presunti) scovati da Striscia La Notizia durante la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia: lei, infatti, avrebbe ammesso di far uso del cellulare durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Una notizia mai confermata e anzi prontamente ...

Bobby Solo fa "pace" con la figlia Veronica grazie a Barbara D'Urso : ROMA - Dopo tante puntate, Barbara D?Urso è riuscita nell?impresa di ?riunire? Bobby Solo e la figlia Veronica. In studio, Veronica Satti si commuove,...

Domenica Live prima puntata 16 settembre 2018 diretta : Bobby Solo ha incontrato la figlia Veronica : [Live_placement]Domenica Live prima puntata 16 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaDomenica Live prima puntata 16 settembre 2018 diretta: Bobby Solo ha incontrato la figlia Veronica pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2018 17:22.