Berlusconi | ' Obiettivo? La Serie B e poi magari la Serie A Voglio un Monza italiano e

Berlusconi lancia il Monza : "L'obiettivo è la Serie A" : Il nuovo patron per la prima al Brianteo: "Il derby con il Milan tra tre anni? Non è un sogno, io sono milanista dalla nascita"

Berlusconi e Galliani "si prendono" il Monza : l'obiettivo è tornare in Serie A : Adriano Galliani è il nuovo Amministratore Delegato e realizza il suo sogno: "Non è un tradimento. Io sono sempre stato del...

Berlusconi -Monza : “si chiude entro un mese - obiettivo Serie A ed il primo acquisto è un ex Milan” : Silvio Berlusconi si appresta a mettere le mani sul Monza assieme al fido scudiero Adriano Galliani, si parla subito di grandi acquisti e Serie A Silvio Berlusconi, con al suo fianco il fido Galliani, stanno per mettere le mani sul Monza calcio. Gli ex milanisti sposteranno dunque le proprie attenzioni un po’ più verso la Brianza, con l’intento di portare il club in Serie A nel più breve tempo possibile. L’attuale ...

Monza calcio - Berlusconi vicinissimo al club. Obiettivo? La prima volta in Serie A : Silvio Berlusconi è vicinissimo al Monza. Non alla città, in cui ha da sempre la residenza, ma alla squadra di calcio: quella S.S. Monza che è stato dichiarato fallito non più di tre anni fa e poi rifondato e rilanciato da Nicola Colombo, figlio di Felice, a capo del Milan tra il 1977 e il 1980. E quello tra i rossoneri di Milano e i biancorossi brianzoli è un legame che passa anche per un altro personaggio: Adriano Galliani, monzese di nascita, ...