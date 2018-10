Berlusconi lancia il Monza | L' obiettivo è la Serie A

Berlusconi lancia un nuovo appello a Salvini : "Con M5S baratro economico e democratico" : "Continuiamo a rivolgerci a Salvini e alla Lega perché i programmi di centrodestra e M5S sommandosi non possono portare ad altro che all'esplosione del bilancio". Lo dice Silvio Berlusconi , a margine di una riunione di Forza italia. "Auspichiamo la fine prossima di questo governo e che il centrodestra si ripresenti agli elettori unito per vincere", aggiunge. "Abbiamo paura che l'Italia possa avviarsi verso un baratro non solo economico ma ...

Martina : “ Berlusconi candidato alle europee? Dovrà sciogliere ambiguità. Vuole distruggerla o rilanciarla?” : “C’è chi Vuole distruggere l’Europa, c’è chi Vuole rilanciarla. Noi la vogliamo rilanciare. Berlusconi avrà grandi ambiguità da sciogliere perché continua a tenere un piede nel rapporto con Salvini, e quest’ultimo si alle a con Le Pen. Per cui Berlusconi Dovrà sciogliere alcune ambiguità di fondo che non ha sciolto fin qui”. Così il segretario nazionale del Pd, Maurizio Martina , a margine della chiusura della ...

Berlusconi torna in campo e lancia una frecciata a Salvini : “Sta con i 5 Stelle - bisogna capirlo” : A distanza di mesi, Silvio Berlusconi torna in campo e tira una frecciata a Matteo Salvini: "Il leader della Lega deve tenere rapporti con l'altra parte, quindi bisogna capirlo. La cosa importante per noi sarà anche confermare il processo di rinnovamento di Forza Italia e di apertura a quella che abbiamo chiamato l''altra Italia', cioè a tutti quegli italiani moderati, cattolici liberali che la pensano come noi, che sono italiani ragionevoli, di ...