Berlusconi il suo centrodestra non esiste più | Salvini ha preso il suo posto

Berlusconi e il suo Monza senza tatuaggi : riuscirà a mantenere la sua utopia? : Tornato nel mondo del calcio un anno e mezzo dopo il suo addio al Milan (datato aprile 2017), Silvio Berlusconi sta già facendo parlare di sé. Appena acquistato il Monza, club con ambizioni già consolidate di promozione dalla Serie C, l’ex premier ha illustrato la sua utopia calcistica, che prevede un club modello, educato e un po’ all’antica: «Voglio una squadra molto giovane, di tutti italiani con ragazzi che avranno i capelli in ordine, non ...

Fabrizio Corona : "Avevo foto compromettenti su Berlusconi. Ora ho paura di essere ucciso. Lele Mora? Sono stato il suo più grande amore" : Fabrizio Corona rivela particolari inquietanti della sua vita e della sua carriera. Intervistato nel programma La Confessionedi Peter Gomez, l'ex re dei paparazzi parla della sua vita attuale, dei rapporti con Lele Mora e Silvio Berlusconi e dell'esperienza carcere. In particolare Corona rivela al pubblico di aver avuto un ruolo di primo piano negli scandali "Ruby" che hanno coinvolto l'ex premier Berlusconi.Quando scoppiò il primo ...

A tutto Boban nel giorno dei suoi 50 anni : dalla rinascita del Milan a ritorno di Berlusconi nel calcio : Zvonimir Boban compie oggi 50 anni, il croato è convinto che il Milan sia pronto a tornare in alto: “ci vuole tempo però…” “Milan? Credo che ci siano dei cicli e spero che sia ripartito verso un nuovo ciclo e che nel giro di 3-4 anni rivedremo il Milan nella sua grandezza, ma serve tanto lavoro. Ci vuole tempo, un progetto a medio termine può riportarlo in alto. Maldini e Leonardo stanno lavorando benissimo e i ...

Berlusconi e il “suo” Monza : “Solo giocatori italiani - capelli in ordine - niente barba - tatuaggi e orecchini” : Silvio Berlusconi, insieme ad Adriano Galliani, ha presentato la nuova squadra di proprietà, il Monza. “I giocatori saranno tutti italiani, dovranno avere i capelli in ordine, niente barba, tatuaggi e orecchini”. L'articolo Berlusconi e il “suo” Monza: “Solo giocatori italiani, capelli in ordine, niente barba, tatuaggi e orecchini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Berlusconi PRESENTA IL SUO NUOVO MONZA/ "Squadra di italiani - barba e capelli in ordine - niente tatuaggi" : BERLUSCONI PRESENTA il suo NUOVO MONZA: "Squadra di italiani, barba e capelli in ordine, niente tatuaggi". Su il sipario sul progetto durante l'evento 'Idee per l'Italia a Milano'(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 21:16:00 GMT)

Sgarbi lascia Forza Italia perché Berlusconi non è andato a Sutri : "Colpa del suo cerchio magico - gli avevo preparato una sorpresa" : Sbatte la porta e se ne va, ma ci tiene a precisare: non ce l'ho con Berlusconi, ma con il suo "cerchio magico". Vittorio Sgarbi, critico d'arte e deputato nonché sindaco di Sutri, esce dal gruppo di Forza Italia perché il presidente Berlusconi, atteso proprio nel paese in provincia di Viterbo per l'inaugurazione di una strada intitolata ad Erasmo da Rotterdam, ha annullato la visita. Ma non lui direttamente, sottolinea Sgarbi in ...

Giorgia Meloni - la sfida a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : il suo candidato - centrodestra disintegrato : Il centrodestra non c'è, o perlomeno è in crisi, e per questo Giorgia Meloni va da sola. In Sardegna Fratelli d'Italia ha deciso di scattare in avanti, senza Lega e Forza Italia , e presentare un ...

Sgarbi lascia Forza Italia : “Ho invitato a Berlusconi a Sutri - ma non è venuto per le liti da pollaio del suo partito infido” : Vittorio Sgarbi ha lasciato (di nuovo) Forza Italia. Il critico d’arte, deputato, è uscito dal gruppo parlamentare degli azzurri. Il motivo ufficiale è il fatto che Silvio Berlusconi ha annullato la sua visita a Sutri, cittadina in provincia di Viterbo in cui Sgarbi da qualche mese è sindaco. Sgarbi sostiene che il leader di Forza Italia era stato invitato altre due volte, sempre senza successo. Il motivo dell’invito? ...

Berlusconi vuole Cassano al Monza : “FantAntonio” parla del suo futuro : Antonio Cassano è stato contattato da Silvio Berlusconi e dal fido Galliani per approdare nel Monza, squadra di Serie C Silvio Berlusconi ha messo le mani sul Monza calcio da qualche giorno e, assieme al fido Galliani, è subito andato all’assalto di uno degli svincolati più talentuosi in circolazione: Antonio Cassano. Il talento barese però, ha declinato la proposta del Monza, come rivelato al Secolo XIX: “È sempre un onore ...

"Caro Berlusconi - auguri di cuore per il suo compleanno. Chi ama non dimentica" : Gli auguri a Silvio Berlusconi per i suoi 82 anni oggi sono arrivati anche attraverso una pagina di pubblicità su Il Giornale acquistata per l'occasione dall'imprenditore Michele Cascavilla, ad e fondatore di Lenzuolissimi."Caro presidente Silvio Berlusconi chi ama non dimentica. auguri di cuore per il suo compleanno", ha scritto nelle pagine milanesi del quotidiano Cascavilla, per cui il Cavaliere ha scritto la prefazione al libro 'Le ...

Silvio Berlusconi - la voce clamorosa sul suo nuovo Monza : come riuscirà a portare Kakà : Il nuovo Monza dell'era Berlusconi comincia a prendere forma, a cominciare dai sogni di mercato che adesso possono puntare a nomi dell'Empireo del calcio internazionale, come quello di Ricardo Kakà. ...

Berlusconi torna in campo. Ufficiale : il Monza è suo : Affare concluso: da ieri il Monza calcio, a punteggio pieno nel girone b di serie C, è diventato di Silvio Berlusconi. A completare l'operazione mancano solo alcuni documenti contabili (il bilancio chiuso al 30 giugno) e la firma sul contratto del manager Fininvest, proprietaria del club con il 100% delle azioni. Il presidente attuale, Nicola Colombo, figlio di Felice un tempo vice-presidente del Monza al fianco di Adriano Galliani e poi ...

Berlusconi attacca il M5s e annuncia : “Europee? Penso di candidarmi”. Di Maio : “Capo di Mediaset ha fatto suo tempo” : Silvio Berlusconi prova a tornare sulla scena e dal comizio di Fiuggi attacca i 5 stelle. Ma anche annuncia: “Penso che potrei candidarmi alle Europee”. Luigi Di Maio gli risponde su Facbeook: “Oggi Berlusconi apocalittico”, ha scritto. “‘Il decreto Dignità è un disastro e con la manovra l’Italia rischia grosso’. Sì sì… mo me lo segno (cit. Massimo Troisi). Il capo di Mediaset politicamente ha ...

Di Maio insulta Berlusconi : euro "Ormai ha fatto il suo tempo" : Un attacco senza precedenti, zeppo di insulti. Luigi Di Maio , ormai rimasto senza argomenti, perde le staffe e attacca a testa bassa Silvio Berlusconi . Lo fa dalla propria pagina Facebook, ...